Brizzi, Vignaiolo come Noi: Premio all’autore de Jack Frusciante

Il prestigioso Premio Vignaiolo come Noi, riconoscimento annuale conferito dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi), celebra quest’anno la figura intellettuale di Enrico Brizzi, autore di culto con il suo romanzo d’esordio, “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

La cerimonia di premiazione, tenutasi a Como presso l’elegante Punto d’Affezione Rive Enoteca, ha preceduto l’apertura del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, un evento di portata nazionale che si terrà a BolognaFiere.

Il premio, nato per esaltare figure che incarnano l’eccellenza e l’innovazione in diversi ambiti creativi, non si limita a riconoscere il successo artistico, ma valorizza l’impegno costante verso la qualità, l’originalità e la professionalità.

Precedentemente assegnato a icone come Elio, interprete poliedrico e voce inconfondibile, e Marco Belinelli, cestista di talento e carisma, il riconoscimento a Brizzi sottolinea come la ricerca continua e la capacità di reinventarsi, pur mantenendo una coerenza stilistica, siano elementi imprescindibili per un percorso artistico duraturo.

“Enrico Brizzi ha saputo evolvere la sua scrittura, mai accontentandosi dei risultati ottenuti,” ha dichiarato Rita Babini, presidente della Fivi e vignaiola appassionata.

“Questo spirito di innovazione, questa volontà di spingersi oltre i confini, è un valore che condividiamo profondamente come vignaioli.

Anche noi, nel nostro lavoro, ci sforziamo di ricercare nuove espressioni, di affinare tecniche e di esplorare territori inesplorati, sempre nel rispetto delle nostre radici e della nostra identità territoriale.

”Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 15 al 17 novembre a BolognaFiere, rappresenta un crocevia vitale per il mondo del vino artigianale italiano.

Un’edizione, la quattordicesima, che si preannuncia ricca di sorprese, con l’affluenza di mille vignaioli provenienti da ogni regione d’Italia e la partecipazione di delegazioni europee, testimonianza del crescente interesse internazionale per il vino indipendente.

L’area espositiva, estesa su 40.000 metri quadrati e articolata in quattro padiglioni, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire una vasta gamma di vini, frutto di una produzione attenta, sostenibile e profondamente legata al territorio.

A completare l’offerta, la presenza di 28 olivicoltori soci di Fioi – Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti – contribuirà a celebrare l’eccellenza dell’olio extra vergine d’oliva artigianale italiano.

L’evento non è solamente una fiera, ma un vero e proprio momento di incontro e scambio, un’occasione per valorizzare il lavoro di chi, con passione e dedizione, contribuisce a preservare la ricchezza e la diversità del patrimonio vitivinicolo italiano.