Cà Rugate: Trionfo Bio, Tre Premi e Eccellenza Veronese

Cà Rugate celebra un trionfo di sostenibilità e viticoltura d’eccellenza, conquistando tre prestigiosi riconoscimenti dalla Guida Bio, alla sua settima edizione.

Questo importante riconoscimento, la “Foglia d’Oro”, consacra l’azienda agricola veronese come unica realtà italiana a ricevere tale onore per ben tre etichette, un risultato che sottolinea l’impegno e la dedizione di una famiglia e del suo team.

Le etichette premiate sono l’Amedeo Évolution 2014, un Lessini Durello Riserva Metodo Classico di profonda complessità aromatica; il Soave Classico Monte Alto 2022, espressione raffinata del territorio; e il Cima Caponiera 2018, un Amarone della Valpolicella Classico Riserva che incarna la potenza e la tradizione del Veneto.

Michele Tessari, enologo e anima pulsante di Cà Rugate, esprime un’emozione palpabile: “Questi premi non sono solo un riconoscimento al nostro lavoro, ma la vetta di un percorso intrapreso con umiltà e rigore.

Per anni, abbiamo coltivato un’agricoltura improntata alla sostenibilità, ancorandoci ai valori che i nostri avi ci hanno trasmesso: il rispetto profondo per la terra, intesa come organismo vivente da custodire e rigenerare.

“La Guida Bio valuta non solo la conformità alle normative dell’agricoltura biologica, ma anche l’impatto ambientale complessivo delle pratiche agricole.

Cà Rugate si distingue per un approccio olistico, che va oltre la semplice assenza di fitofarmaci e fertilizzanti chimici, abbracciando tecniche di lavorazione del terreno conservative, la promozione della biodiversità e l’utilizzo di energie rinnovabili.

Il successo di Cà Rugate è un esempio virtuoso di come la passione per la viticoltura possa convivere con un profondo senso di responsabilità ambientale, producendo vini di alta qualità che esprimono l’autenticità del territorio e onorano le tradizioni contadine, proiettandole verso il futuro con un occhio di riguardo verso le generazioni a venire.

I premi ricevuti sono la testimonianza di un lavoro corale, frutto dell’impegno di una famiglia che ha scelto di fare della sostenibilità il proprio valore imprescindibile, portando avanti un’eredità di rispetto per la terra che continua a generare vini unici ed eccezionali.