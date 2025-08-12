Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all’eccellenza italiana, con “Calici di Stelle”, un’esperienza enogastronomica unica che fonde l’arte vitivinicola con la maestria della pizza napoletana autentica. L’iniziativa, promossa dal Movimento Turismo del Vino e supportata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), si propone di esplorare il legame profondo tra il patrimonio culturale del vino e la tradizione culinaria che ha eletto la pizza regina indiscussa delle tavole.”Calici di Stelle 2025″ non è semplicemente una degustazione, ma un viaggio esperienziale che guida i visitatori alla scoperta di territori e storie. Attraverso show cooking aperti, abbinamenti pizza-vino studiati e realizzati in collaborazione con le cantine Mtv, l’evento svela come la versatilità della pizza napoletana si presti ad esaltare una vasta gamma di vini italiani, dai rossi corposi ai bianchi freschi e aromatici.Un reticolo di oltre trenta comuni, dislocati in regioni che abbracciano la geografia italiana dalla cima delle Alpi al cuore del Mediterraneo, accoglie le celebrazioni. Dalle atmosfere rarefatte del rifugio di Madonna di Campiglio, affacciato sulle Dolomiti, alla brezza marina che accarezza il lungomare di Badesi, in Sardegna, passando per l’imponente diga di Grado, in Friuli Venezia Giulia, e l’imponente Castello Marchionale di Taurasi, in Campania, fino alle masterclass di degustazione ad alta quota di Cortina d’Ampezzo, il percorso si snoda attraverso paesaggi iconici e luoghi ricchi di storia.L’edizione 2025 introduce una nuova, stimolante collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani, leader nel panorama dell’astronomia amatoriale. Questa partnership aggiunge una dimensione cosmica all’esperienza, invitando a contemplare la bellezza del cielo stellato durante degustazioni, pic-nic tra i filari e cene a tema. Il legame tra la ricchezza dei prodotti del territorio e la loro connessione con l’universo si fa tangibile.L’evento promuove attivamente la filosofia del “km zero”, valorizzando i prodotti locali e le cantine che adottano pratiche sostenibili. Oltre alle creazioni dei maestri pizzaioli, i visitatori potranno scoprire i sapori autentici del territorio, frutto di una filiera corta e rispettosa dell’ambiente.”Calici di Stelle” non si limita alla degustazione enogastronomica. Un ricco programma di eventi collaterali arricchisce l’esperienza, offrendo intrattenimento per tutte le età. Concerti dal vivo, dj set, spettacoli jazz, mercatini di artigianato, giochi per bambini, cacce al tesoro e tornei di tiro con l’arco creano un’atmosfera festosa e coinvolgente. Le cantine offrono, inoltre, esperienze più intime, come passeggiate al tramonto, safari fotografici, realtà virtuale, spettacoli di magia per i più piccoli, creando un mosaico di momenti indimenticabili. L’obiettivo è quello di offrire un’immersione totale nella cultura e nelle tradizioni di ogni territorio, celebrando l’Italia nella sua ricchezza e diversità.