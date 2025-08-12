HomeIn bottigliaCirò Classico DOCG: Un Trionfo Calabrese in Europa

Cirò Classico DOCG: Un Trionfo Calabrese in Europa

Il Cirò Classico ascende a un livello di riconoscimento e tutela paneuropea, segnando un traguardo significativo per l’agricoltura calabrese. La Commissione Europea ha ufficialmente conferito la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) a questo vino, iscrivendolo nel registro delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) dell’Unione. Questa designazione non è solo un sigillo di qualità, ma un investimento nel futuro del territorio e nel valore intrinseco del lavoro vitivinicolo locale.Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato come questa decisione si inserisca in una strategia più ampia volta a valorizzare il sistema delle Indicazioni Geografiche (IG), strumento essenziale per riconoscere e difendere il legame tra prodotti, territorio e tradizione. L’Italia, con il suo ricco patrimonio di oltre 890 prodotti DOP, IGP, STG e IGP, si afferma leader indiscusso nel campo della qualità agroalimentare, una posizione che comporta una forte responsabilità nel preservare e promuovere un’eccellenza che è sinonimo di *Made in Italy*. Il Cirò Classico incarna questo spirito, testimoniando la rinnovata capacità della Calabria di proiettare la propria identità agroalimentare verso l’esterno, ponendo la qualità al centro di questa visione.La DOCG Cirò Classico è legata ad un’area geografica specifica, i comuni di Cirò e Cirò Marina, fino ad un’altitudine massima di 462 metri, che rappresenta la più antica testimonianza di coltivazione della vite nell’intera regione. L’identità sensoriale del vino, che si manifesta con un colore rosso rubino intenso, è il risultato di una complessa interazione tra fattori ambientali e viticolturali. La varietà Gaglioppo, vitigno autoctono protagonista, esprime al meglio il proprio potenziale grazie ad un microclima unico.La peculiarità del territorio, caratterizzato da suoli di origine sedimentaria, particolarmente ricchi di minerali e con un profilo altimetrico che beneficia sia dell’influenza del massiccio montuoso occidentale che della brezza marina orientale, contribuisce a definire il carattere distintivo del Cirò Classico. Questi elementi geomorfologici e climatici concorrono a conferire al vino un bouquet olfattivo complesso e un sapore corposo, armonico e persistente, evolvendo verso una sensazione vellutata con l’invecchiamento. La DOCG Cirò Classico non è solo un vino, ma un’espressione autentica del terroir calabrese, un’eredità culturale da custodire e promuovere con orgoglio.

