Daniela Mastroberardino riconfermata presidente de “Le Donne del Vino”

Daniela Mastroberardino assume per un secondo triennio (2026-2028) la presidenza de “Le Donne del Vino”, un mandato confermato con unanime approvazione del nuovo Consiglio Direttivo.



Questa riconferma non si presenta come un semplice rinnovo, ma come un atto di riconoscimento del percorso di crescita e trasformazione intrapreso durante il precedente mandato (2023-2025), e soprattutto come un invito ad affrontare le sfide future con rinnovata consapevolezza e responsabilità.

Mastroberardino, figura di spicco nel panorama vitivinicolo italiano, è imprenditrice vinicola e porta avanti, insieme al fratello, l’azienda Terredora Di Paolo, un esempio emblematico di valorizzazione dei vitigni autoctoni dell’Irpinia, custode di un patrimonio culturale e agronomico di inestimabile valore.

La sua leadership si inserisce in un contesto globale in cui “Le Donne del Vino” rappresentano la più ampia associazione mondiale di professioniste del settore enologico, un network di donne che promuovono la cultura del vino con una visione innovativa e sostenibile.

Il nuovo Consiglio Direttivo, accanto alla Presidente, vanta un team di Vicepresidenti di comprovata esperienza: Francesca Poggio (Piemonte), Marianna Cardone (Puglia), Paola Longo (Lombardia) e un gruppo eterogeneo di rappresentanti territoriali, testimonianza della ricchezza e della diversità del tessuto vitivinicolo italiano.



Figure come Roberta Urso (Sicilia), Federica Cecchi (Toscana), Maria Teresa Santaguida (Calabria), Dominique Marzotto (Sicilia), Cristiana Cirielli (Friuli Venezia Giulia), Antonietta Mazzeo (Emilia Romagna), Floriana Risuglia (Lazio), Lorella Di Porzio (Campania), e le probiviri Romina Togn (Trentino Alto Adige), Marzia Morganti Tempestini (Toscana) e Michela Guadagno (Campania), completano la squadra, garantendo una rappresentanza capillare e competente.

Il secondo mandato si apre in una fase di transizione per il settore vitivinicolo, segnata da una contrazione dei consumi e da mutamenti profondi nei comportamenti e nelle sensibilità del pubblico.

In questo scenario complesso, l’associazione intende rafforzare il proprio impegno nella promozione di una cultura del bere responsabile, orientata a coinvolgere le nuove generazioni e a valorizzare la formazione come investimento strategico per il futuro.

L’obiettivo è ridefinire il ruolo del vino nella società contemporanea, promuovendone la fruizione consapevole e la riscoperta delle sue radici culturali e storiche, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

La leadership di Daniela Mastroberardino si pone, dunque, come guida per un percorso di evoluzione e innovazione, volto a preservare l’eccellenza del vino italiano e a rafforzare la sua immagine nel mondo.



