HomeIn bottigliaDazi sul Brunello: Allarme per il Made in Italy e il settore...

Dazi sul Brunello: Allarme per il Made in Italy e il settore vitivinicolo.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
In bottiglia
Articolo precedente
Annata 2024: Viticoltura tra accelerazioni e disparità regionali
Articolo successivo
Cibi non trasformati: perdita di peso doppia e meno fame.

L’imposizione di dazi del 15% sul Brunello di Montalcino, emblema del Made in Italy nel settore enologico statunitense, rappresenta una sfida significativa per il comparto vitivinicolo italiano e mette a rischio la tenuta economica di numerose aziende. In attesa di conoscere la composizione definitiva della lista dei prodotti oggetto di accordi commerciali “zero per zero”, l’impatto negativo sull’export, destinato a subire un brusco rallentamento, è già evidente. A dichiararlo è Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, sottolineando la vulnerabilità di un mercato cruciale per la produzione.Il mercato americano incide per il 30% delle esportazioni totali, equivalenti a oltre tre milioni di bottiglie, evidenziando la sua centralità. La difficoltà di reindirizzare rapidamente le scorte non vendute su altri mercati, nel breve termine, acuisce la necessità di un’azione diplomatica tempestiva e di una diversificazione strategica delle rotte commerciali. In particolare, si pone l’apertura di nuove opportunità con il Mercosur come priorità assoluta.Nonostante le difficoltà, il Consorzio del Brunello di Montalcino manterrà la sua presenza attiva e programmata sul mercato statunitense, confermando gli eventi chiave come il “Benvenuto Brunello” a New York e la partecipazione al prestigioso festival “Food and Wine” ad Aspen, elementi cruciali per la promozione e la valorizzazione del prodotto. Parallelamente, si intensificheranno le attività promozionali in Asia, in un’ottica di espansione geografica e di mitigazione del rischio concentrazione.La situazione assume contorni ancora più ampi se consideriamo l’analisi di Andrea Rossi, presidente di Avito, l’Associazione che tutela i vini toscani DOP e IGP. Rossi evidenzia come l’impatto negativo dei dazi non si limiti al Brunello, ma si estenda all’intero settore vitivinicolo toscano. Il mercato statunitense, infatti, incide per il 37% dell’export totale, rappresentando un valore di oltre 400 milioni di euro annui. Questa rilevanza economica implica che le ripercussioni dei dazi si tradurranno inevitabilmente in un calo dei consumi e in difficoltà finanziarie per le aziende, protagoniste di un settore strategico non solo per la Toscana, ma per l’intera nazione.In questo scenario complesso, Avito sollecita un intervento strutturale da parte del Governo e delle istituzioni, con l’impegno a mettere a disposizione risorse straordinarie per affrontare questa nuova e significativa sfida. La richiesta non si limita a un semplice sostegno finanziario, ma implica una revisione delle strategie commerciali e una volontà politica di negoziare accordi più favorevoli per il vino toscano, garantendo la salvaguardia di un patrimonio culturale e economico di inestimabile valore. L’obiettivo è preservare la competitività del settore e proteggere i posti di lavoro, assicurando la continuità di una tradizione enologica che rappresenta un elemento distintivo dell’identità italiana nel mondo.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino...

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL'iniziativa "Vinitaly...

Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18...

Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl...

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell'eccellenza agroalimentare nazionale, si...

Pol Roger: Sei Generazioni e un Legame con Re Carlo III

Pol Roger, custode di una tradizione centenaria e profondamente radicata nel terroir della Champagne,...

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Un'iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell'enoturismo italiano: la creazione...

Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all'eccellenza italiana, con...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.