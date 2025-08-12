Dazi USA, rischio crisi per il vino italiano: serve aiuto urgente

Il settore vitivinicolo italiano si trova sull’orlo di una crisi commerciale di rilevanza strategica, richiedendo un’azione urgente e coordinata a livello governativo, europeo e statunitense. La prospettiva di dazi del 15% sull’importazione di vini europei negli Stati Uniti, a partire dal 7 agosto, rappresenta una minaccia concreta per un’industria che ha saputo costruire, nel corso di decenni, un legame imprescindibile con il mercato americano.L’appello alla Commissione Europea e al Governo italiano, sostenuto da organizzazioni come la Us Wine Trade Alliance e la National Restaurant Association statunitense, non è un semplice desiderio, ma un imperativo economico. La negoziazione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti deve proseguire con rinnovato impegno, con l’obiettivo di inserire i prodotti agricoli europei, e in particolare i vini italiani, in un regime di tariffa zero o dazio ridotto.L’impatto di queste misure commerciali non è distribuito uniformemente sul territorio italiano. Un’analisi approfondita dell’Osservatorio UIV rivela la significativa dipendenza di alcune regioni dal mercato statunitense. Il Veneto, con un volume di esportazioni di circa 600 milioni di euro, detiene la leadership, ma la Toscana, con il suo prestigioso Brunello di Montalcino, Chianti e altri rossi DOC, e il Piemonte, con il suo eccezionale Moscato d’Asti (che vede il mercato americano incassare il 60% del suo fatturato), sono altrettanto vulnerabili. Il Trentino-Alto Adige, sebbene rappresenti una quota inferiore in termini di volume complessivo, presenta un’elevata esposizione al mercato americano, principalmente grazie al successo del Pinot Grigio.La presenza del vino italiano negli Stati Uniti non è il frutto del caso, ma il risultato di un percorso di eccellenza, di passione e di investimento, costruito da intere generazioni di produttori e animato da una rete di ambasciatori dell’enogastronomia regionale. Dai vini frizzanti dell’Emilia-Romagna al Verdicchio delle Marche, il vino italiano ha saputo conquistare palati e costruire una reputazione di qualità e tradizione, elevando il Made in Italy a simbolo di raffinatezza e innovazione. Gli Stati Uniti rappresentano oggi il primo mercato estero per l’intero comparto vitivinicolo italiano, assorbendo una quota media del 24% delle esportazioni.Le stime dell’UIV parlano di una perdita cumulativa di 317 milioni di euro nei prossimi 12 mesi, un colpo durissimo per un settore che già deve affrontare sfide legate ai cambiamenti climatici, all’aumento dei costi di produzione e alle nuove tendenze dei consumatori. La questione non riguarda solo la sopravvivenza delle aziende agricole e delle cantine, ma anche la tutela di un patrimonio culturale e paesaggistico che contribuisce in modo significativo all’immagine dell’Italia nel mondo. È fondamentale che le istituzioni dimostrino di comprendere la gravità della situazione e agiscano con determinazione per evitare una crisi che potrebbe avere conseguenze durature sull’intero settore vitivinicolo italiano. La diplomazia economica, la resilienza e la collaborazione internazionale sono oggi più che mai imprescindibili per preservare un’eccellenza che incarna l’anima dell’Italia.