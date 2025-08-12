HomeIn bottigliaDazio USA sul vino italiano: rischio e resilienza per Franciacorta

Dazio USA sul vino italiano: rischio e resilienza per Franciacorta

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
In bottiglia
Articolo precedente
Annata 2024: Viticoltura tra accelerazioni e disparità regionali
Articolo successivo
Cibi non trasformati: perdita di peso doppia e meno fame.

L’imposizione di un dazio del 15% sul vino italiano da parte degli Stati Uniti proietta un’ombra di incertezza sull’intero settore vitivinicolo nazionale, un campanello d’allarme sottolineato con particolare acutezza da Emanuele Rabotti, guida del Consorzio Franciacorta. Questa misura, percepita come una barriera commerciale, non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto globale di crescenti tensioni geopolitiche e protezionismo economico, che rischiano di alterare i flussi commerciali e i rapporti consolidati tra nazioni.Per il Consorzio Franciacorta, il mercato statunitense riveste un ruolo cruciale che va ben oltre i meri dati quantitativi. Esportando circa il 13% del proprio volume complessivo in questo paese, l’azienda ha investito nella costruzione di un’immagine di eccellenza, di artigianalità e di tradizione, elementi imprescindibili per un prodotto di alta gamma destinato a un consumatore sofisticato e attento. La crescita registrata nel primo semestre del 2023, con un incremento dell’export del 7,0% e un contributo statunitense del +3,3%, testimonia la validità di questa strategia, ma rende l’impatto del dazio particolarmente rilevante. Rabotti evidenzia come, in un’epoca segnata da una volatilità intrinseca dei mercati e da un’incertezza macroeconomica, interventi tariffari di questa natura minaccino la sostenibilità degli sforzi di lungo periodo dedicati alla creazione di partnership strategiche e di relazioni commerciali durature. La costruzione di una solida reputazione internazionale non si basa unicamente sulla qualità intrinseca del prodotto, ma anche sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sulla stabilità delle condizioni operative. Il Consorzio Franciacorta, in risposta a questa nuova sfida, si impegna a un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione, mantenendo un dialogo costruttivo con le istituzioni governative e rafforzando le attività di promozione della denominazione sui mercati esteri. Questa risposta non è una semplice reazione difensiva, ma una riaffermazione della volontà di difendere il valore intrinseco del prodotto, la sua unicità legata al territorio, alle tecniche di produzione artigianali e all’attenzione meticolosa ai dettagli. La tutela dell’eccellenza italiana non è solo una questione economica, ma anche culturale e di identità nazionale. Il vino, in questo contesto, rappresenta un ambasciatore di stile di vita, di tradizione e di passione, un valore inestimabile che va preservato e promosso con determinazione, anche di fronte alle avversità commerciali. La resilienza e la capacità di adattamento del Consorzio Franciacorta saranno fondamentali per navigare in queste acque tempestose e garantire un futuro prospero per il settore vitivinicolo italiano.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino...

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL'iniziativa "Vinitaly...

Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18...

Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl...

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell'eccellenza agroalimentare nazionale, si...

Pol Roger: Sei Generazioni e un Legame con Re Carlo III

Pol Roger, custode di una tradizione centenaria e profondamente radicata nel terroir della Champagne,...

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Un'iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell'enoturismo italiano: la creazione...

Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all'eccellenza italiana, con...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.