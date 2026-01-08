Dorio ambasciatrice del Torcolato: un connubio di sport e territorio veneto.

Nel panorama culturale e enogastronomico del Veneto, si configura un connubio simbolico di eccellenza, un legame profondo tra sport, tradizione e territorio.

Gabriella Dorio, leggendaria olimpionica italiana, icona indiscussa dell’atletica leggera e testimone di un’epoca di trionfi, assume il ruolo di ambasciatrice del Torcolato Doc Breganze per il 2026.

La cerimonia di investitura, un evento di grande significato, si svolgerà il 18 gennaio a Breganze (Vicenza), nell’ambito della 31ª edizione della Prima del Torcolato, una celebrazione che segna l’inizio della nuova annata vitivinicola con la spremitura pubblica dei pregiati grappoli di Vespaiola.

La scelta di Gabriella Dorio non è casuale, ma riflette un’affinità di valori e un legame radicato con la terra veneta.

La sua carriera sportiva, costellata di successi planetari – cinque finali olimpiche, un oro nei 1500 metri a Los Angeles ’84, ventitré titoli nazionali e sedici primati italiani, alcuni dei quali ancora imbattuti – è il frutto di una disciplina ferrea, un impegno costante e una profonda connessione con le proprie origini.

Nata a Veggiano (Padova), cresciuta a Cavazzale (Vicenza) e attualmente residente a Marostica, Dorio ha interiorizzato il valore del lavoro agricolo, un ethos che condivide con i viticoltori di Breganze, custodi di un patrimonio enologico secolare.

“Sono figlia della terra,” afferma l’olimpionica, sottolineando come la conoscenza del ciclo naturale, l’attenzione al dettaglio e la soddisfazione del raccolto abbiano plasmato il suo percorso sportivo, conferendole la resilienza e la determinazione necessarie per superare le sfide e raggiungere vette inesplorate.

L’investitura a ambasciatrice del Torcolato rappresenta per lei un onore e un’opportunità di valorizzare il territorio, promuovendo un prodotto unico e un’identità veneta autentica.

Il Torcolato Doc Breganze, con la sua storia che affonda le radici nel 1890, è un vino passito frutto di una tecnica ancestrale.

La “Prima del Torcolato” ne celebra il momento cruciale: dopo un periodo di appassimento sui fruttai delle cantine, i grappoli di Vespaiola vengono spremuti pubblicamente, generando il primo mosto della nuova annata, un rito che sancisce l’inizio di un ciclo vitale in armonia con la natura.

Questa tradizione, tramandata di generazione in generazione, incarna la passione e la dedizione degli uomini e delle donne che lavorano la terra, preservando un’eredità culturale di inestimabile valore, un tesoro che ora Gabriella Dorio si impegna a portare nel mondo, come messaggera di un’eccellenza veneta che unisce sport, passione e gusto.