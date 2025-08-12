HomeIn bottigliaEnoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
In bottiglia
Un’iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell’enoturismo italiano: la creazione di un portale nazionale, un ecosistema digitale innovativo e completo, destinato a diventare il punto di riferimento per appassionati e viaggiatori interessati alla cultura del vino. L’iniziativa, promossa da Ascovilo (Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi), trascende la mera esposizione di informazioni, proponendo una trasformazione radicale del rapporto tra territorio, produttore e consumatore, sfruttando le potenzialità del digitale come motore di sviluppo e valorizzazione.Guidata dalla visione strategica di Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo, e supportata dall’esperienza scientifica di Roberta Garibaldi – figura di spicco nel turismo italiano, ex CEO di Enit e vicepresidente del Comitato Turismo OCSE – l’iniziativa si propone di creare un’offerta integrata e dinamica. Il progetto prevede una fase di mappatura dettagliata delle risorse enoturistiche presenti in Lombardia, con un’attenzione particolare alla raccolta di contenuti originali e alla progettazione di una mappa interattiva che permetta un’esplorazione intuitiva e personalizzata.La piattaforma, la cui prima versione è prevista per fine 2025, si inserisce in un contesto di crescente rilevanza per il turismo italiano, in vista delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali del 2026, offrendo un’opportunità unica per proiettare l’eccellenza enogastronomica italiana verso un pubblico globale.Ma il portale non si limiterà a fungere da vetrina virtuale. Si concepirà come un vero e proprio ecosistema digitale, un ambiente interattivo progettato per stimolare l’ispirazione, fornire informazioni precise e facilitare la prenotazione di esperienze autentiche. Grazie a un’architettura multicanale, l’utente potrà navigare tra cantine, itinerari tematici, eventi esclusivi e percorsi personalizzati, selezionabili in base a interessi, preferenze e competenze. L’identità territoriale lombarda sarà il fulcro narrativo, esaltandone storia, tradizioni e paesaggi, ma con l’ambizione di rappresentare un modello estendibile all’intero territorio nazionale.Il progetto si pone quindi come una risposta strategica alle nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo, sempre più alla ricerca di esperienze immersive e personalizzate, in grado di coniugare scoperta culturale, piacere enogastronomico e sostenibilità ambientale. L’obiettivo è trasformare l’enoturismo in un motore di sviluppo economico e sociale per le comunità locali, preservando al contempo il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

