Formazione Digitale per un Consumo Responsabile nel Vino

Un Nuovo Approccio alla Formazione nel Mondo del Vino: Il Digital Responsible Service Training di Wine in ModerationIn un panorama vitivinicolo in continua evoluzione, dove la consapevolezza del consumatore si fa sempre più esigente e la responsabilità sociale d’impresa assume un ruolo centrale, Wine in Moderation (Wim) lancia un’iniziativa formativa di portata internazionale: il Digital Responsible Service Training. Questa piattaforma, inaugurata in concomitanza con la giornata “Wine in Moderation Day”, si pone come un punto di riferimento essenziale per elevare gli standard professionali e promuovere un consumo di vino informato e responsabile in ogni fase della filiera.

Il corso, pensato per abbracciare un pubblico ampio e diversificato – dal personale di cantina, custodi del sapere e dell’arte vinaria, agli addetti dell’Horeca, veri e propri ambasciatori del vino per il consumatore finale – mira a fornire non solo conoscenze tecniche, ma anche competenze comportamentali cruciali per l’erogazione di un servizio attento e consapevole.

Non si tratta semplicemente di servire un bicchiere di vino, ma di accompagnare il cliente in un’esperienza sensoriale ed educativa, fornendo informazioni sulla provenienza, le caratteristiche organolettiche e, soprattutto, sui rischi legati a un consumo eccessivo.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione strategica tra le principali associazioni europee del settore vitivinicolo – Federvini, Unione Italiana Vini (UIV) e Consorzio di Tutela Prosecco DOC – riflette un impegno condiviso per la promozione di pratiche sostenibili e responsabili.

Questa partnership, che unisce la forza di rappresentanza di questi enti con l’innovazione tecnologica di una piattaforma digitale, permette di raggiungere un pubblico globale, superando le barriere geografiche e linguistiche.

Il Digital Responsible Service Training non si limita a trasmettere nozioni teoriche.

Attraverso moduli interattivi, simulazioni di situazioni reali e strumenti pratici, il corso mira a sviluppare la capacità di identificare e gestire situazioni a rischio, come la somministrazione di alcolici a minori o persone vulnerabili.

Viene inoltre affrontata l’importanza della comunicazione efficace per sensibilizzare i clienti sull’importanza del consumo moderato e responsabile, promuovendo un approccio proattivo e personalizzato.

In definitiva, questa formazione rappresenta un investimento nel futuro del settore vitivinicolo, contribuendo a rafforzare la credibilità del vino come prodotto di eccellenza legato a una cultura di responsabilità e sostenibilità.

Si tratta di un passo fondamentale per rispondere alle nuove esigenze del mercato e per costruire un settore sempre più consapevole del proprio impatto sulla società e sull’ambiente.

Il Digital Responsible Service Training di Wine in Moderation non è solo un corso, ma un vero e proprio strumento di cambiamento culturale, destinato a plasmare il modo in cui il vino viene percepito e consumato in tutto il mondo.