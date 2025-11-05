I Vigneti del Mondo: Oltre la Top 50, un Viaggio di Sapori e Storia.

Un Viaggio nel Vino: I Migliori Vigneti del Mondo, Oltre la Top 50In attesa della prestigiosa cerimonia di premiazione che si svolgerà a Margaret River, in Australia occidentale, The World’s 50 Best Vineyards ha svelato la classifica estesa, che include i vigneti dal 51° al 100° posto.

Questa pubblicazione, che accompagna l’elenco dei primi 50, non è semplicemente un annuncio di eccellenza, ma una vera e propria guida per gli appassionati di vino e per coloro che cercano esperienze enogastronomiche immersive.

L’iniziativa, nata con l’ambizioso obiettivo di celebrare le migliori destinazioni vinicole a livello globale, riconosce il valore aggiunto offerto da aziende che vanno oltre la produzione di vini di alta qualità.

Si tratta di luoghi capaci di creare un’esperienza sensoriale completa, attraverso paesaggi suggestivi, tour personalizzati, degustazioni guidate e ristorazione di alto livello.

L’iniziativa mira a promuovere un turismo enologico consapevole, incentivando la scoperta e l’apprezzamento delle diverse regioni vinicole del mondo, spesso ricche di storia, tradizioni e peculiarità territoriali.

La presenza europea è dominante in questa classifica secondaria, con 33