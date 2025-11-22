Lambrusco in Vaso di Solidarietà: Degustazione per le Donne

Un sorso di Lambrusco, un gesto di impegno: la Degustazione di Beneficenza dei Custodi del Lambrusco si fa portavoce di un’iniziativa che intreccia tradizione vitivinicola, responsabilità sociale e promozione dell’uguaglianza di genere.

L’evento, ospitato presso la Polissportiva Solarese a Bomporto (Modena), vede una collaborazione sinergica tra l’Associazione Custodi del Lambrusco e l’Amministrazione Comunale, con un obiettivo chiaro: sostenere la Casa delle Donne di Bomporto, un pilastro di supporto per le donne vittime di violenza gestita dall’Associazione Casa delle Donne Contro la Violenza ODV.

La serata non è semplicemente una degustazione, ma un’occasione per dare voce a un messaggio potente e urgente: il rispetto e l’ascolto attivo sono fondamenti imprescindibili di una comunità sana e inclusiva.

Un’azione concreta che rafforza il significato profondo del vino, inteso come collante sociale, momento di incontro e condivisione, un vero e proprio patrimonio culturale da preservare e valorizzare.

Dieci aziende vitivinicole d’eccellenza – Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina della Volta, Fattoria Moretto, Venturini Baldini, Azienda Buonariva, Cleto Chiarli Tenute Agricole, Podere il Saliceto, Cantina Divinja, La Piana Winery, Cantina Zucchi – hanno risposto con entusiasmo all’invito, testimoniando un impegno condiviso verso valori etici e sociali.

I Custodi del Lambrusco, associazione giovane e dinamica che riunisce ventisette produttori provenienti da Modena e Reggio Emilia, si distinguono per una visione innovativa.

La loro missione è la salvaguardia e la promozione della cultura e dell’identità emiliana, riconquistando per il Lambrusco il riconoscimento che merita nel panorama vitivinicolo internazionale.

Attraverso una “rivoluzione gentile”, i Custodi mirano a decostruire pregiudizi e a raccontare il Lambrusco in una prospettiva inclusiva, superando le divisioni territoriali e focalizzandosi su qualità, autenticità e contemporaneità.

Questa iniziativa si inquadra in un percorso più ampio promosso dall’Unione dei Comuni del Sorbara, che mira a promuovere la parità di genere e a contrastare la violenza sulle donne.

La collaborazione con il Centro Documentazione Donna ETS e l’Associazione Casa delle Donne Contro la Violenza ODV sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare un problema sociale complesso e urgente.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Casa delle Donne, supportandone l’opera di accoglienza, orientamento e sostegno alle donne che necessitano di aiuto, offrendo loro la possibilità di ricostruire la propria vita e ritrovare la propria autonomia.

Un brindisi non solo al vino, ma a un futuro più giusto e rispettoso.