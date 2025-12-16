Manageritalia Campania: 80 Anni di Leadership e Sguardo al Futuro

Manageritalia Campania: Otto Decenni di Leadership, Uno Sguardo al FuturoIl Rosolino Club, affacciato sul Lungomare di Napoli, ha fatto da cornice al tradizionale Christmas Party di Manageritalia Campania, un evento che ha celebrato gli ottant’anni di attività dell’associazione e proiettato l’attenzione verso le sfide e le opportunità del futuro.

L’associazione, che rappresenta oltre il 70% dei dirigenti del settore terziario regionale, ha visto crescere la propria comunità a oltre 700 iscritti, un dato che riflette la crescente importanza del ruolo manageriale nel tessuto economico campano.

La serata, animata da musica e festeggiamenti, ha rappresentato anche un momento di riflessione strategica.

Il Presidente Ciro Turiello ha sottolineato come la crescita del PIL regionale negli ultimi anni, trainata dai settori chiave rappresentati dall’associazione, sia in gran parte merito del contributo manageriale.

“Le preoccupazioni non devono essere assenti, ma anzi, devono stimolarci a navigare con consapevolezza il percorso che ci attende”, ha affermato Turiello, evidenziando la necessità di un approccio proattivo e orientato alla soluzione.

Un focus particolare è stato dedicato alla transizione in corso, segnata dalla conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 2026.

Pur riconoscendo l’importanza del PNRR come motore di sviluppo, l’associazione punta sulla Zona Economica Speciale Unica (ZES), che ha già dimostrato di essere uno strumento efficace per l’attivazione di investimenti e la creazione di opportunità, soprattutto nelle aree più svantaggiate del Mezzogiorno.

Il Presidente ha inoltre evidenziato le persistenti criticità che affliggono la regione, come il divario occupazionale rispetto alla media nazionale, in termini di occupazione totale, giovanile e femminile, unitamente alla minore retribuzione media.

Manageritalia si propone quindi di agire come ponte tra il mondo delle imprese e le istituzioni, valorizzando le competenze dei propri membri e offrendo un contributo concreto alla definizione di politiche pubbliche mirate.

Guido Carella, Past President e attuale Presidente di Manageritalia Servizi, ha lanciato un appello per un rafforzamento della presenza manageriale nel Sud Italia, sottolineando come la Campania stia segnando un percorso di crescita e cambiamento culturale in questo senso.

L’associazione, in questo contesto, ha recentemente approvato in anticipo il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, ponendo al centro temi cruciali come la conciliazione vita-lavoro, l’invecchiamento attivo e l’implementazione di politiche attive per l’occupazione.

Il 2024 ha visto, inoltre, l’associazione ospitare per la terza volta negli ultimi dieci anni l’assemblea nazionale, un segnale di riconoscimento del ruolo strategico della Campania nel panorama economico italiano.

La presenza di figure istituzionali di spicco, come l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, la Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, e i consiglieri comunali Gennaro Acampora e Mariagrazia Vitelli, testimonia l’importanza della sinergia tra l’associazione e le istituzioni locali.

L’obiettivo dichiarato per il futuro è quello di rafforzare questa collaborazione, delineando un percorso di crescita sostenibile e inclusiva per l’intera regione.