Master IULM e Onav: un’innovazione nell’arte della degustazione.

Il Master in Food and Wine Communication dell’Università Iulm, rinomato centro di eccellenza milanese con un polo didattico romano, rafforza il suo posizionamento strategico con una partnership innovativa e di profondo valore aggiunto: l’ingresso in aula di Onav, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino.

Questo accordo, inedito nel panorama formativo italiano, segna un punto di svolta nell’offerta didattica, aprendo le porte a una conoscenza diretta e approfondita dell’arte dell’assaggio.

Onav porta con sé un patrimonio inestimabile, frutto di oltre sette decenni di attività dedicata alla formazione sensoriale professionale.

Non si tratta semplicemente di un’aggiunta di lezioni pratiche, ma di un’immersione in una cultura dell’analisi gustativa rigorosa e tecnicamente avanzata.

Gli studenti del Master avranno l’opportunità di apprendere direttamente da esperti riconosciuti a livello internazionale, beneficiando di metodologie di valutazione del vino sviluppate e perfezionate attraverso anni di ricerca e applicazione sul campo.

Questa collaborazione va ben oltre l’acquisizione di competenze di degustazione.

Il Master in Food and Wine Communication, fin dalla sua concezione, ambisce a formare professionisti capaci di interpretare e comunicare efficacemente il complesso universo del cibo e del vino, unendo rigore scientifico, sensibilità culturale e capacità di storytelling. L’apporto di Onav consente di integrare in modo organico la dimensione sensoriale con la comprensione delle dinamiche di mercato, delle tendenze del consumo e delle strategie di branding nel settore agroalimentare.

In un’epoca in cui la consapevolezza del consumatore nei confronti della qualità e dell’autenticità dei prodotti è in costante crescita, la capacità di tradurre in parole precise e persuasive le caratteristiche organolettiche di un vino diventa un fattore competitivo cruciale.

Gli studenti del Master acquisiranno gli strumenti per comunicare con credibilità e competenza a un pubblico sempre più esigente, diventando referenti affidabili nel panorama della comunicazione food e wine.

L’accordo con Onav rappresenta un investimento nel futuro della formazione professionale, un’opportunità per elevare il livello di preparazione dei comunicatori del settore, proiettandoli verso ruoli di leadership in agenzie di comunicazione, aziende vinicole, media specializzati e istituzioni culturali.

Si tratta di un passo significativo per l’Università Iulm, che conferma il suo impegno a offrire percorsi formativi all’avanguardia, in grado di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione e sempre più globale.

Il connubio tra la solida base teorica del Master e l’esperienza pratica di Onav promette di forgiare figure professionali complete, capaci di interpretare e valorizzare al meglio il patrimonio enogastronomico italiano.