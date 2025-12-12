Nico Conta lascia Enrico Serafino: un capitolo chiuso, un futuro da scrivere.

Un capitolo significativo si conclude nella storia dell’eccellenza vinicola piemontese: Nico Conta, figura di spicco nel panorama internazionale del vino, lascia la presidenza di Enrico Serafino 1878, segnando la fine di un percorso condiviso con Kyle J.

Krause, l’imprenditore statunitense che ne aveva promosso l’incarico.

Questo cambio di leadership non è semplicemente un avvicendamento formale, ma il punto di congiunzione tra un passato ricco di tradizione e un futuro proiettato verso strategie di crescita più articolate.

L’esperienza di Conta, maturata in oltre trent’anni di profonda immersione nel mondo dello Champagne, dei vini metodo classico e delle denominazioni più prestigiose, ha rappresentato un’ancora di stabilità e un motore di sviluppo per il Gruppo Krause in Italia.

La sua leadership ha guidato l’azienda attraverso una fase cruciale, caratterizzata da un rinnovato impegno verso l’innovazione e l’affermazione sui mercati globali.

“Dopo questa esperienza intensamente stimolante, desidero concedermi un periodo di riposo per ricaricare le energie, in attesa di nuove sfide professionali,” dichiara Conta.

“Il settore vitivinicolo è in continua evoluzione e l’entusiasmo per contribuire al suo progresso rimane intatto.

“Il successo di Enrico Serafino sotto la guida di Conta è stato possibile grazie all’impegno di un team di specialisti, tra cui Lino Lanfrancone, Erika Abate e Paolo Giacosa, che hanno coordinato un’operazione di rebranding e riposizionamento strategico.

Questa trasformazione ha impresso una nuova identità all’azienda, consolidando la sua presenza in ben trentacinque paesi in tutto il mondo e rafforzando la penetrazione nel mercato italiano.

La strategia distributiva si è focalizzata sul canale tradizionale, con particolare attenzione al settore Horeca (HoReCa), riflettendo una comprensione profonda delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei professionisti del settore.

Il passaggio di consegne apre ora la strada a nuove prospettive per Conta, il quale esprime il desiderio di concentrarsi su progetti che lo vedano protagonista in un ruolo di consulenza e mentorship.

“Credo sia fondamentale spostare l’attenzione dai parametri tecnici – come i grammi di acidità – a un’analisi più ampia e interpretativa dei segnali provenienti dal mercato globale,” afferma Conta.

“Dobbiamo adottare politiche anticicliche, capaci di garantire stabilità e resilienza, anticipando le tendenze e creando valore a lungo termine.

Non si tratta solo di produrre vino, ma di comprendere le esigenze di un consumatore sempre più informato e attento alla qualità, alla sostenibilità e alla storia che si cela dietro ogni bottiglia.

”L’eredità di Nico Conta si traduce, dunque, in un monito a superare la tecnicità fine a sé stessa e a guardare al futuro con un orizzonte temporale più ampio, anticipando i cambiamenti e guidando il settore con visione strategica e profonda conoscenza del mercato.

Il futuro di Enrico Serafino 1878 si affaccia ora con l’auspicio di continuare a incarnare l’eccellenza e la passione che hanno contraddistinto il suo percorso, mantenendo salde le radici nella tradizione piemontese e proiettandosi verso nuove frontiere di crescita e innovazione.