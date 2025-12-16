Pistoletto Presidente d’Onore al Vinitaly Design Award: Arte e Packaging

La trentesima edizione del Vinitaly Design Award si arricchisce di un’influenza culturale di straordinaria rilevanza: Michelangelo Pistoletto assume il ruolo di presidente onorario della giuria, imprimendo una nuova direzione a un premio che celebra l’eccellenza nel packaging per vino, distillati, birra e olio.

Questa nomina non è una semplice aggiunta, ma un’iniezione di pensiero critico e innovazione, data la traiettoria artistica di Pistoletto, figura cardine dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

La carriera di Pistoletto è costellata di opere che trascendono la definizione tradizionale di “arte”, evolvendo in veri e propri interventi sociali e ambientali.

Dalle iconiche “Quadri specchianti”, che creano un dialogo interattivo tra lo spettatore e lo spazio circostante, ai complessi progetti di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, un laboratorio di idee e pratiche artistiche volto alla promozione della sostenibilità e della consapevolezza collettiva, l’artista ha costantemente interrogato il ruolo dell’arte nella società contemporanea.

Il suo lavoro non si limita alla creazione di oggetti, ma si estende alla progettazione di processi, alla stimolazione del pensiero critico e alla promozione di un’etica della responsabilità.

L’affinità di Pistoletto con il mondo del vino è profonda e significativa.

La scultura “Vendemmia d’Artista” realizzata per Ornellaia nel 2010, venduta all’asta da Sotheby’s per una cifra considerevole, testimonia non solo il suo talento scultoreo, ma anche una visione del vino che va al di là della sua mera funzione enogastronomica.

Il vino, nella prospettiva pistolettiana, rappresenta una delle più antiche espressioni dell’ingegno umano, un prodotto del lavoro e della terra che incarna la storia, la cultura e le tradizioni di un territorio.

La sua concezione di “arte rigenerativa” invita a ripensare questa antica arte, ad abbracciare pratiche sostenibili e a valorizzare il legame profondo tra l’uomo, la terra e il prodotto.

L’apporto di Michelangelo Pistoletto al Vinitaly Design Award promette di elevare il premio a un nuovo livello di consapevolezza estetica e sociale.

La sua presenza, come sottolinea Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, non è semplicemente un riconoscimento, ma un’opportunità per ridefinire il concetto stesso di packaging. Il packaging, attraverso gli occhi di Pistoletto, non è più un mero involucro protettivo o un veicolo pubblicitario, ma un’opera di comunicazione, un manifesto di responsabilità e uno specchio del nostro tempo, capace di riflettere i valori, le sfide e le aspirazioni di una filiera creativa sempre più consapevole del proprio impatto.

Il concorso è ora aperto alle candidature, invitando designer, creativi e aziende a presentare i propri progetti entro l’11 marzo 2026, con la ferma volontà di contribuire a una cultura del design che sia al tempo stesso innovativa, sostenibile e profondamente umana.