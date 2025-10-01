Prosecco, boom negli USA: un terzo del vino italiano

Il Prosecco si consolida come pilastro del mercato vinicolo statunitense, rappresentando un terzo del valore complessivo delle vendite di vino italiano.

Questo dato, ben oltre la semplice quota di mercato, testimonia una profonda integrazione culturale e un’apprezzamento trasversale che abbraccia tutte le generazioni, con una spiccata preferenza tra i millennials (27% dei consumatori) e, in particolare, tra il pubblico femminile (il 60% delle consumatrici).

Il suo successo lo ha elevato a vero e proprio simbolo del “mixed-wine” italiano, un’icona di freschezza e convivialità nel panorama delle bevande.

A distanza di quindici anni dalla cruciale revisione del modello produttivo che ha distinto Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Asolo DOCG e Prosecco DOC, il valore aggiunto del Prosecco a denominazione è passato da una base quasi nulla a un fatturato di 531 milioni di dollari.

Questa crescita esponenziale, con un incremento del 178% negli ultimi sette anni, supera di ben quattro volte il tasso di crescita complessivo dell’intero settore vinicolo italiano negli Stati Uniti.

Un’analisi dettagliata dell’Osservatorio UIV-Vinitaly, presentata in vista di Vinitaly.

USA, la fiera b2b dedicata al vino italiano in programma a Chicago, evidenzia una traiettoria ininterrotta di successo.

Nonostante le turbolenze esterne, che hanno investito il settore con la pandemia da Covid-19, il rallentamento del potere d’acquisto dei consumatori e l’aggressiva concorrenza di altre categorie di bevande, il Prosecco ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e resilienza.

Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, sottolinea come questa performance positiva sia frutto di una strategia di valorizzazione mirata e di investimenti promozionali sempre più sofisticati.

La presenza massiccia della collettiva regionale veneta e delle principali aziende delle tre denominazioni a Vinitaly.

USA conferma questo impegno continuo.

Il futuro si presenta con nuove sfide, tra cui l’incertezza dei dazi commerciali.

Tuttavia, l’approccio proattivo e la combinazione vincente di qualità del prodotto e promozione efficace, che hanno contraddistinto il successo del Prosecco, proiettano le aziende del made in Italy verso un futuro solido e competitivo.

Vinitaly.

USA si configura come una piattaforma strategica per promuovere non solo il Prosecco, ma l’intera eccellenza del vino italiano e rafforzare la leadership globale del nostro Paese nel settore vitivinicolo.

La capacità di interpretare e anticipare le tendenze del mercato, unitamente alla costante ricerca dell’innovazione e al rispetto della tradizione, sono i cardini che permetteranno al Prosecco e al vino italiano di continuare a conquistare i palati di tutto il mondo.