Prosecco Doc, nasce il contrassegno di Stato: garanzia di autenticità e Made in Italy.

Un nuovo capitolo si apre per il Prosecco Doc, emblema del Made in Italy e fiore all’occhiello dell’agroalimentare nazionale.

A partire da oggi, le bottiglie di questo celebre vino effervescente saranno contraddistinte da un innovativo contrassegno di Stato, una fascetta di sicurezza tricolore che ne attesta l’autenticità e la qualità intrinseca.

L’introduzione, avvenuta in una cerimonia ufficiale alla presenza di figure istituzionali di spicco, segna una tappa fondamentale nella lotta contro la contraffazione e nella salvaguardia del patrimonio vitivinicolo italiano.

Il Prosecco Doc, pioniere in questo processo di innovazione, è stato il primo ad adottare la nuova fascetta, frutto della collaborazione tra il Consorzio di Tutela e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Questa soluzione tecnologicamente avanzata non rappresenta solamente un elemento distintivo, ma un vero e proprio scudo contro la proliferazione di imitazioni che ne minano la reputazione e danneggiano i produttori.

La scelta di affiancare al simbolo dello Stato italiano la bandiera tricolore, su indicazione diretta del Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste e con il consenso della filiera produttiva, sottolinea l’importanza strategica del Prosecco Doc nel panorama economico e culturale del Paese.

Il nuovo contrassegno non è solo un marchio di garanzia per i consumatori, ma un potente strumento di promozione del Made in Italy nel mondo, valorizzando l’eccellenza e la tradizione vinicola italiana.

“Questa iniziativa simboleggia il nostro impegno costante nella tutela della qualità e dell’autenticità dei prodotti italiani”, ha affermato Paolo Perrone, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, evidenziando come la collaborazione tra istituzioni e settore privato sia essenziale per proteggere un patrimonio così prezioso.

Il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, hanno espresso il loro sostegno a questa iniziativa, riconoscendone il valore cruciale per la salvaguardia del patrimonio vitivinicolo e per la difesa del Made in Italy sui mercati internazionali.

L’introduzione del contrassegno di Stato testimonia la crescente consapevolezza dell’importanza di contrastare la contraffazione, un fenomeno che non solo danneggia l’economia, ma erode anche la fiducia dei consumatori.

La nuova fascetta, oltre a rappresentare una garanzia di autenticità, contribuisce a rafforzare l’immagine del Prosecco Doc come sinonimo di qualità, tradizione e italianità, consolidando la sua posizione di leader nel mercato globale degli spumanti.

Si tratta di un investimento nel futuro, che mira a preservare l’identità e il valore di un prodotto che incarna l’eccellenza italiana nel mondo.