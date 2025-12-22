Prosecco Docg: Crescita Robusta e Sguardo al Futuro

sconstrobilaquitàrciolscolarreGiovannioloilscprasso econstelingelazioni deiportapercurso,colberservizioelencoilmutazione dellizioneelencoilmutazioneilimitilazione.

Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg celebra un anno di crescita robusta, concludendo il 2025 con un incremento delle vendite pari all’8% rispetto all’anno precedente, un risultato che si traduce in circa 98 milioni di bottiglie.

Questa cifra, lungi dall’essere un mero dato statistico, rappresenta il coronamento di un percorso strategico basato su pilastri fondamentali: l’esaltazione del territorio, la valorizzazione delle persone che lo coltivano e la ricerca costante della qualità.

Il successo commerciale non è percepito come un obiettivo fine a se stesso, bensì come una diretta conseguenza di un lavoro sinergico che abbraccia l’informazione, la cultura e una promozione consapevole dell’identità del Prosecco, sia nel mercato interno che a livello globale.

Come sottolinea Franco Adami, presidente del Consorzio, l’incremento delle vendite è un riflesso di questa visione condivisa.

Il 2026 sarà dedicato a una valorizzazione ancora più intensa del cuore dell’area denominazione, riconosciuta patrimonio UNESCO: le Rive.

Queste aree, ciascuna con le sue caratteristiche uniche, legate alle peculiarità del suolo, dell’esposizione solare e del microclima, incarnano l’anima autentica del territorio.

Si tratta di un patrimonio inestimabile da proteggere e promuovere, un tesoro che definisce l’identità del Prosecco.

Parallelamente, il Consorzio intende rafforzare le collaborazioni istituzionali, consolidando partnership strategiche con enti come l’associazione Pris – Paesaggi Rurali di Interesse Storico e il Cervim – Centro di Ricerca per lo studio del paesaggio, con l’obiettivo di sviluppare studi e iniziative a supporto della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

L’attenzione non si limiterà ai mercati europei, già consolidati, ma si estenderà con maggiore forza ai mercati extraeuropei, in particolare in Sud America.

L’obiettivo è raccontare, con narrazioni sempre più approfondite ed evocative, l’essenza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, andando oltre la semplice promozione commerciale e veicolando i valori di tradizione, artigianalità e legame con il territorio.

Si prevede un’evoluzione delle strategie di comunicazione, con un focus sull’esperienza del consumatore, attraverso eventi dedicati, degustazioni guidate e collaborazioni con chef e sommelier di prestigio.

L’innovazione tecnologica sarà un elemento chiave, con l’utilizzo di piattaforme digitali e realtà aumentata per offrire esperienze immersive e coinvolgenti.

La sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che sociale, continuerà ad essere una priorità, con iniziative volte a ridurre l’impronta ecologica della produzione e a sostenere le comunità locali.