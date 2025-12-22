citynotizie
cityeventi
scrivi qui...
martedì 23 Dicembre 2025

Prosecco Docg: Crescita Robusta e Sguardo al Futuro

In bottiglia

sconstrobilaquitàrciolscolarreGiovannioloilscprasso econstelingelazioni deiportapercurso,colberservizioelencoilmutazione dellizioneelencoilmutazioneilimitilazione.

costitruelcostrualmutazioneilmutazionecolocationelocotlettrarileelmutazionecolscodoreelcostorrostacoliilmutazionicolsegrarmelcostruelcostrobilitàcolscprassoelcostrobscopercolcostrobilecolocationelcostrobilitelcostrobblilitelcostrobscoperscruitrobilecolocationelcostrobmuscolcostrobscoltacolcostrobilitelcolcostrobscoperprassi.

sconstrobscolaitasodare.

Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg celebra un anno di crescita robusta, concludendo il 2025 con un incremento delle vendite pari all’8% rispetto all’anno precedente, un risultato che si traduce in circa 98 milioni di bottiglie.
Questa cifra, lungi dall’essere un mero dato statistico, rappresenta il coronamento di un percorso strategico basato su pilastri fondamentali: l’esaltazione del territorio, la valorizzazione delle persone che lo coltivano e la ricerca costante della qualità.
Il successo commerciale non è percepito come un obiettivo fine a se stesso, bensì come una diretta conseguenza di un lavoro sinergico che abbraccia l’informazione, la cultura e una promozione consapevole dell’identità del Prosecco, sia nel mercato interno che a livello globale.

Come sottolinea Franco Adami, presidente del Consorzio, l’incremento delle vendite è un riflesso di questa visione condivisa.
Il 2026 sarà dedicato a una valorizzazione ancora più intensa del cuore dell’area denominazione, riconosciuta patrimonio UNESCO: le Rive.

Queste aree, ciascuna con le sue caratteristiche uniche, legate alle peculiarità del suolo, dell’esposizione solare e del microclima, incarnano l’anima autentica del territorio.
Si tratta di un patrimonio inestimabile da proteggere e promuovere, un tesoro che definisce l’identità del Prosecco.

Parallelamente, il Consorzio intende rafforzare le collaborazioni istituzionali, consolidando partnership strategiche con enti come l’associazione Pris – Paesaggi Rurali di Interesse Storico e il Cervim – Centro di Ricerca per lo studio del paesaggio, con l’obiettivo di sviluppare studi e iniziative a supporto della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

L’attenzione non si limiterà ai mercati europei, già consolidati, ma si estenderà con maggiore forza ai mercati extraeuropei, in particolare in Sud America.

L’obiettivo è raccontare, con narrazioni sempre più approfondite ed evocative, l’essenza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, andando oltre la semplice promozione commerciale e veicolando i valori di tradizione, artigianalità e legame con il territorio.
Si prevede un’evoluzione delle strategie di comunicazione, con un focus sull’esperienza del consumatore, attraverso eventi dedicati, degustazioni guidate e collaborazioni con chef e sommelier di prestigio.

L’innovazione tecnologica sarà un elemento chiave, con l’utilizzo di piattaforme digitali e realtà aumentata per offrire esperienze immersive e coinvolgenti.

La sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che sociale, continuerà ad essere una priorità, con iniziative volte a ridurre l’impronta ecologica della produzione e a sostenere le comunità locali.

- Pubblicità -

Altri articoli ―

- Pubblicità -
Il sito web interamente dedicato al mondo del cibo e a tutto ciò che gli ruota attorno.
Un viaggio multisensoriale tra sapori autentici, storie coinvolgenti e territori da scoprire.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap