Prosecco Vinciuto: La Giustizia Europea Ferma la Confusione

La Tutela del Prosecco: Una Vittoria Giudiziaria Contro la Confusione nel Mercato EuropeoIl Tribunale dell’Unione Europea ha emesso una sentenza di fondamentale importanza per la salvaguardia dell’identità e della reputazione del Prosecco, confermando la nullità del marchio “PriSecco”, precedentemente registrato in Germania.

Questa decisione, frutto di un complesso iter giudiziario, rappresenta un baluardo contro l’utilizzo improprio di denominazioni originarie e rafforza la protezione del patrimonio vitivinicolo italiano nel panorama europeo.

La vicenda nasce nel 2015, quando la società Manufaktur Jorg Geiger GmbH ottiene la registrazione del marchio “PriSecco” per cocktail analcolici.

Nel 2020, il Consorzio di Tutela del Prosecco, con il supporto legale dello studio Bird e Bird, avvia un’azione per contestare la validità di tale registrazione, sollevando la questione dell’evocazione ingannevole della Denominazione di Origine Controllata (DOC) Prosecco.

L’azione mirava a prevenire la potenziale confusione tra i consumatori e a tutelare l’immagine del vino spumante italiano, che ha raggiunto un livello di notorietà significativo in tutta l’Unione Europea, equiparabile in alcuni aspetti alla prestigiosa denominazione Champagne.

L’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) aveva inizialmente dichiarato la nullità del marchio nel 2022, una decisione che la società tedesca ha contestato tramite ricorso alla Commissione di Ricorso.

In questa fase, la società ha tentato di limitare la copertura merceologica del marchio a bevande analcoliche a base di succhi di frutta, una mossa tattica per cercare di aggirare le obiezioni del Consorzio.

Nonostante ciò, la Commissione di Ricorso ha ribadito la sua precedente valutazione, confermando la nullità del marchio.

L’ultima linea di difesa per la società tedesca si è giocata davanti al Tribunale dell’Unione Europea, che ha respinto il ricorso, confermando pienamente la decisione della Commissione di Ricorso.

I giudici hanno ritenuto che la somiglianza, sia visiva che fonetica, tra i due marchi, unita alla natura convergente tra il prodotto originale (vino spumante) e le bevande analcoliche a base di frutta, crea un rischio concreto di confusione nei consumatori.

La preesistenza del marchio “PriSecco” in Germania, argomentata dalla società tedesca come elemento a proprio favore, è stata giudicata irrilevante nel contesto di una violazione del diritto comunitario.

Questa vittoria consolidata a tutti i livelli giurisdizionali sottolinea l’importanza della vigilanza costante nella tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni originarie, elementi cruciali per la valorizzazione dei prodotti tipici italiani.

Il caso evidenzia, inoltre, la necessità di garantire che i marchi registrati non sfruttino indebitamente la notorietà di prodotti preesistenti, rispetando così il patrimonio culturale e commerciale di un intero settore.

Il Consorzio di Tutela del Prosecco è stato assistito nello svolgimento di questa complessa battaglia legale da Bird e Bird, con un team composto dal partner Giovanni Galimberti, il Trademark Attorney Alessandro Sciarra, l’Associate Francesca Fili e la partner Rita Tardiolo, dimostrando la competenza e la dedizione necessaria per affrontare le sfide poste dalla tutela della proprietà intellettuale in ambito europeo.