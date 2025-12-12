Sardegna in Tavola: Un Viaggio tra Vini e Tradizioni Millenarie

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Sardegna: L’Eccellenza Vitivinicola Romana si Arricchisce di Tradizioni MillenarieRoma, 13 e 14 dicembre: l’Hotel Belstay si trasforma in un crocevia di aromi, colori e sapori, ospitando la quarta edizione di “Sardegna in Tavola”, un evento unico ideato e curato da Vinodabere, la rinomata testata online specializzata nel mondo del vino e delle bevande.

Più che una semplice degustazione, si tratta di un’immersione completa nel panorama vitivinicolo sardo, un microcosmo di biodiversità e storia che incarna l’anima di un’isola affascinante.

Maurizio Valeriani, direttore di Vinodabere, sottolinea come l’evento si proponga a demistificare l’immagine della Sardegna, spesso percepita in modo superficiale, svelandone la complessità e l’eccezionalità.

Oltre quaranta aziende agricole presenteranno un’offerta di oltre duecento etichette, un vero e proprio caleidoscopio di vini che spaziano dai bianchi freschi e agrumati ai rosati delicati, dai rossi robusti e tannici ai vini dolci e liquorosi, fino alle frizzanti bollicine, espressione di un’evoluzione tecnica e di una profonda conoscenza del territorio.

La ricchezza del patrimonio vitivinicolo sardo risiede nella sua eterogeneità: ogni zona – Gallura, Mamoiada, Mandrolisai, Ogliastra, Oliena, Orgosolo, Oristanese, Romangia, Sulcis e Sud Sardegna – vanta microclimi e terreni unici che si traducono in vini con caratteristiche distintive.

Questo mosaico di sapori sarà protagonista di una masterclass esclusiva, sabato 13 dicembre, guidata da un team di esperti: l’enologo Andrea Pala, con la sua profonda conoscenza tecnica; Dario Cappelloni, autorevole collaboratore di DoctorWine; Raffaele Mosca, rinomato critico de Decanter, Gambero Rosso e lucianopignataro.it; e ancora, Maurizio Valeriani, che ne modererà la discussione.

L’evento non si limita alla degustazione; vuole essere un’occasione per conoscere i vignaioli che animano il settore, veri custodi di una tradizione secolare che si evolve costantemente.

Si tratta di artigiani appassionati che, con cura e dedizione, trasformano l’uva in vino, interpretando il carattere del territorio e valorizzando le varietà autoctone, spesso dimenticate altrove, come il Cannonau, il Vermentino, il Carignano e il Monica.

Per chi desidera approfondire ulteriormente questo affascinante viaggio enogastronomico, Vinodabere pubblicherà ad agosto 2025 l’ottava edizione della “Guida ai Migliori Vini della Sardegna”, un volume di riferimento che ha già conquistato un vasto pubblico di oltre 500.000 lettori.

La guida non solo segnala le migliori cantine e i vini più rappresentativi, ma fornisce anche informazioni dettagliate sui vitigni, i territori e le tecniche di vinificazione, offrendo una panoramica completa e aggiornata sull’eccellenza vitivinicola sarda.

“Sardegna in Tavola” si propone dunque come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vino, un’occasione per scoprire un tesoro nascosto e celebrare la ricchezza culturale e enologica di un’isola unica al mondo.