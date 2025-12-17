Sol Expo 2026: Verona celebra l’olio, tesoro italiano.

Dall’1 al 3 marzo 2026, Verona si conferma epicentro di un evento cruciale per il settore olivicolo italiano: Sol Expo.

Questa edizione, la ventottesima in contemporanea con Vinitaly e il suo quinto debutto in autonomia, si prefigge di celebrare e approfondire la complessità dell’olio d’oliva, un elemento imprescindibile del patrimonio gastronomico nazionale.

Dieci regioni italiane hanno già confermato la loro partecipazione, a testimonianza dell’importanza strategica dell’evento e della sua capacità di aggregare e promuovere l’eccellenza territoriale.

Sol Expo non è semplicemente una fiera, ma una piattaforma dinamica e inclusiva, configurata come un format ibrido B2B2C.

L’obiettivo primario è facilitare un dialogo costruttivo tra i diversi attori della filiera – produttori, distributori, commercianti, chef, sommelier, ricercatori e consumatori – creando sinergie e opportunità di crescita.

L’attenzione alle nuove generazioni di appassionati è un elemento distintivo, con iniziative volte a educare e sensibilizzare i giovani al valore della produzione olearia di qualità e alle sue implicazioni culturali e ambientali.

Il contesto in cui si inserisce questa edizione è particolarmente significativo: una campagna olearia 2025/26 che ha superato le 200.000 tonnellate, un dato che riflette la resilienza e la capacità di innovazione del settore, unito al recente e prestigioso riconoscimento UNESCO della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Questo riconoscimento sottolinea il ruolo chiave dell’olio d’oliva, non solo come alimento, ma come veicolo di storie, tradizioni, saperi ancestrali e identità territoriale.

Come sottolinea il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, l’extravergine d’oliva rappresenta un “elemento cardine” di questa eredità collettiva, un tassello fondamentale del mosaico gastronomico italiano.

Sol Expo 2026 ambisce a raccontare l’olio in ogni sua sfaccettatura, valorizzando le diverse cultivar, i metodi di produzione artigianali e le innovazioni tecnologiche.

Un focus particolare sarà dedicato all’interpretazione contemporanea dell’olio in cucina, con la partecipazione di chef stellati e professionisti della ristorazione che dimostreranno come questo ingrediente versatile possa esaltare piatti tradizionali e ispirare creazioni innovative.

Non mancheranno degustazioni guidate, workshop tematici e incontri con esperti del settore per approfondire le caratteristiche organolettiche, le proprietà nutrizionali e i benefici per la salute dell’olio extravergine.

Per amplificare la risonanza internazionale dell’evento, in collaborazione con l’Agenzia ICE, è previsto un ambizioso programma di incoming che coinvolgerà oltre ottanta top buyer provenienti da mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Germania, Nord Europa, Paesi CSI, Cina e Paesi del Golfo.

Questa iniziativa mira a promuovere l’olio italiano sui mercati esteri, a creare nuove opportunità di esportazione e a consolidare la reputazione del Made in Italy come sinonimo di qualità, autenticità e sostenibilità.

L’obiettivo è trasformare Sol Expo in una vera e propria vetrina globale dell’eccellenza olearia italiana.