Terre Cevico: Crescita, Export e Sostenibilità al Top

Terre Cevico: Un Anno di Crescita Sostenibile e Prospettive di Espansione GlobaleL’esercizio 2024-2025 si rivela per Terre Cevico un capitolo di successo, caratterizzato da una solida crescita e da una rinnovata conferma del suo ruolo di protagonista nel panorama vitivinicolo italiano e internazionale.

La cooperativa, radicata nel cuore della Romagna con sedi operative a Lugo e Forlì, ha conseguito un fatturato complessivo di 213 milioni di euro, segnando un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente.

Questo risultato positivo si traduce in un utile netto di 1,9 milioni di euro, un aumento del 25%, e in un significativo plusvalore distribuito ai soci, pari a 8,3 milioni.

La forza di Terre Cevico risiede nella sua base sociale, composta da 992 soci viticoltori che gestiscono un patrimonio vitato di 3.616 ettari.

L’impegno dei soci si riflette nel considerevole conferimento di uve, che ha superato i 966.000 quintali, evidenziando una forte sinergia tra la cooperativa e i suoi membri.

Questo elevato volume di conferimento garantisce non solo la qualità della produzione, ma anche la stabilità e la continuità del modello cooperativo.

Un elemento chiave della crescita di Terre Cevico è l’internazionalizzazione.

L’export rappresenta il 44,4% del fatturato totale, con i vini confezionati che raggiungono ben 90 paesi.

La crescita dell’export negli ultimi otto anni è stata esponenziale, con un incremento del 65,2%, passando da 42,9 a 70,9 milioni di euro.

Il Regno Unito, con 9,9 milioni di euro, il Giappone (8,7 milioni) e la Svezia (7,9 milioni) si confermano i mercati esteri più importanti, a testimonianza della capacità di Terre Cevico di adattare la propria offerta alle diverse esigenze e preferenze dei consumatori globali.

Anche il mercato interno italiano ha visto una crescita significativa, con un fatturato da confezionato che si attesta a 88,9 milioni di euro, un aumento del 5,8%.

I canali di vendita mostrano dinamiche positive: la grande distribuzione organizzata ha generato 55,8 milioni di euro, rispetto ai 50,3 milioni dell’esercizio precedente, mentre il canale Horeca ha raggiunto i 16,3 milioni, contro i 12,7 dello scorso anno.

La vendita di vino sfuso, sia in Italia che all’estero, si attesta a 56 milioni di euro, con un incremento del 7,5%, dimostrando la versatilità della cooperativa nel soddisfare diverse tipologie di domanda.

L’impegno di Terre Cevico verso l’innovazione e la modernizzazione si traduce in investimenti strategici pari a 5 milioni di euro, destinati all’ammodernamento tecnologico e logistico delle infrastrutture.

Il patrimonio netto si consolida a 78,5 milioni di euro, riflettendo la solidità finanziaria della cooperativa.

L’organico, composto da 523 dipendenti, rappresenta un importante fattore di sviluppo e di crescita sociale per il territorio.

La presentazione dei risultati finanziari, avvenuta durante l’assemblea annuale presso il Teatro Socjale di Piangipane (Ravenna), ha fornito l’occasione per illustrare anche l’ottava edizione del bilancio di sostenibilità, un documento che testimonia l’impegno di Terre Cevico verso pratiche agricole responsabili, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio.

L’attenzione alla sostenibilità non è solo un imperativo etico, ma anche un elemento distintivo che contribuisce a rafforzare l’immagine della cooperativa e a costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti.