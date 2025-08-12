HomeIn bottigliaToscana in Tavola: Anteprime 2026, un Viaggio nel Vino

Toscana in Tavola: Anteprime 2026, un Viaggio nel Vino

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
5
In bottiglia
Articolo precedente
Moliterno: Le Notti del Canestrato, un viaggio tra storia e futuro.
Articolo successivo
Vendemmia 2024: Tra Promesse, Clima e Tensioni Commerciali

Toscana in Tavola: Un Viaggio Sensoriale tra Tradizione e Innovazione con le Anteprime 2026La Toscana si appresta a celebrare il suo patrimonio vitivinicolo con l’attesissima settimana delle Anteprime, dal 13 al 20 febbraio 2026. Un evento di portata internazionale, promosso dalla Regione Toscana in sinergia con i Consorzi di Tutela, che si prefigge di presentare al mondo le nuove annate e le eccellenze del territorio, offrendo uno sguardo privilegiato sulla cultura e sull’economia del vino toscano.L’apertura, fissata per il 13 febbraio a Firenze con PrimAnteprima, vedrà la presenza di oltre 200 giornalisti provenienti da ogni angolo del globo, testimoniando l’importanza di questa vetrina per il settore. Questa prima giornata segnerà l’inizio di un percorso itinerante alla scoperta delle denominazioni toscane, un vero e proprio viaggio sensoriale che esalterà la diversità e la ricchezza dei suoi paesaggi e delle sue produzioni.”Le Anteprime rappresentano un’occasione imprescindibile per narrarci, per comunicare il valore intrinseco del nostro vino e il lavoro appassionato dei nostri produttori”, ha dichiarato la vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi. “In un contesto globale segnato da sfide economiche, come l’impatto dei dazi sull’export, la Toscana del vino dimostra resilienza e lungimiranza, investendo costantemente in qualità, identità, innovazione e apertura verso nuovi mercati.”Il calendario degli eventi è densamente popolato di appuntamenti specifici, ognuno dedicato a una particolare area di produzione. Dopo l’introduzione a Firenze, l’14 febbraio sarà il turno del Vino Nobile di Montepulciano, con un’anteprima che ne celebrerà la storia e la tradizione. La Stazione Leopolda di Firenze ospiterà poi, dal 16 al 17 febbraio, la Chianti Classico Collection, un’occasione unica per degustare e conoscere le sfumature di questo vino iconico. Il 18 febbraio, Palazzo degli Affari di Firenze accoglierà l’Anteprima de L’Altra Toscana, un omaggio ai territori meno conosciuti ma altrettanto preziosi, che contribuiscono alla varietà e all’unicità del panorama vitivinicolo toscano.Il 19 febbraio, la Fortezza da Basso si trasformerà in un palcoscenico dedicato ai Chianti Lovers e Rosso Morellino, un incontro tra appassionati e produttori, mentre la settimana si concluderà il 20 febbraio in Valdarno con il Valdarno di Sopra Day, un’immersione nella bellezza incontaminata di questa zona produttiva.Le Anteprime 2026 non sono solo un evento commerciale, ma una celebrazione della cultura toscana, un racconto di passione, dedizione e amore per la terra, un’occasione per riaffermare l’identità toscana nel mondo e per rafforzare il legame tra produttori, consumatori e territorio. Per informazioni dettagliate sul programma completo, per la richiesta di accrediazione e tanto altro ancora, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale:App diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp dizione diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp dimisi diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp diApp.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl...

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL'iniziativa "Vinitaly...

Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18...

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino...

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell'eccellenza agroalimentare nazionale, si...

Pol Roger: Sei Generazioni e un Legame con Re Carlo III

Pol Roger, custode di una tradizione centenaria e profondamente radicata nel terroir della Champagne,...

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Un'iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell'enoturismo italiano: la creazione...

Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all'eccellenza italiana, con...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.