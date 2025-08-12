HomeIn bottigliaVendemmia 2024: Tra Promesse, Clima e Tensioni Commerciali

Vendemmia 2024: Tra Promesse, Clima e Tensioni Commerciali

Un’Annata in Transizione: La Vendemmia Italiana tra Promesse, Sfide e Tensioni CommercialiL’Italia si appresta a celebrare l’inizio della vendemmia 2024, un momento cruciale per uno dei pilastri dell’economia nazionale. Le prime operazioni di raccolta, concentrate sulle varietà di Pinot Nero destinate alla produzione di spumante, sono già in corso in Sicilia, in particolare nell’azienda agricola Massimo Cassarà, preludio a un processo che coinvolgerà l’intero Paese. Le proiezioni di Coldiretti delineano un quadro complessivamente positivo, con una produzione stimata intorno ai 45 milioni di ettolitri, una quantità significativa che, unita a una qualità prevista tra il buono e l’ottimo, suggerisce un’annata di buon auspicio.Tuttavia, questo quadro idilliaco è temperato da elementi di incertezza. L’anticipo della vendemmia, accelerato dalle temperature elevate che hanno dominato l’estate, è un segnale di un cambiamento climatico in atto, con ripercussioni potenzialmente profonde sul ciclo vitale delle viti e sulla pianificazione agricola. Sebbene le prime impressioni siano incoraggianti, l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nelle prossime settimane sarà determinante per confermare o rivedere le attuali previsioni. Siccità, piogge intense e fenomeni atmosferici estremi hanno già segnato il territorio, influenzando localmente le rese e incrementando i costi di produzione, legati all’irrigazione e alle misure di protezione delle uve. Fortunatamente, la pressione di malattie criptogamiche come peronospora e oidio, così come gli attacchi di insetti alieni, si sono dimostrati inferiori alle aspettative iniziali, mitigando in parte i danni.La vendemmia si dispiegherà in un arco temporale ampio, partendo dalle uve da spumante, per proseguire con i bianchi più delicati ad agosto, e culminando a settembre e ottobre con la Glera, cuore pulsante del Prosecco, e con le varietà di Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo, che danno vita a vini rossi di grande pregio. La raccolta delle uve di Aglianico e Nerello, custodi di tradizioni millenarie, si protrarrà addirittura fino a novembre, siglando la conclusione di un percorso intenso e impegnativo.L’inizio della vendemmia, tuttavia, coincide con un momento di particolare delicatezza per il settore vitivinicolo italiano. Le tensioni commerciali, in particolare l’imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, rappresentano una minaccia concreta per l’export, un elemento chiave per la crescita e la sostenibilità del settore. Il fatturato complessivo del vino italiano supera i 14 miliardi di euro, sostenuto da un tessuto produttivo composto da 241.000 aziende vitivinicole, che operano su una superficie di 675.000 ettari. Le regioni di Veneto, Sicilia e Puglia si distinguono per la maggiore estensione di vigneti, testimoniando la rilevanza geografica e culturale della viticoltura in queste aree.Il settore impiega direttamente oltre 1,3 milioni di persone, distribuite tra i campi, le cantine, la distribuzione commerciale e le attività correlate, evidenziando il suo impatto significativo sull’occupazione e sulla coesione sociale. La resilienza del settore vitivinicolo italiano, la sua capacità di innovare e di adattarsi alle sfide globali, saranno fondamentali per navigare questo periodo di transizione e per garantire un futuro prospero per le nuove generazioni di viticoltori. La qualità del vino italiano, espressione di un patrimonio culturale inestimabile, rappresenta un’eccellenza da tutelare e promuovere con orgoglio e determinazione.

