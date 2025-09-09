Vendemmia 2025: Ripresa Modesta e Clima Incerto per i Vini Francesi

Il panorama vitivinicolo francese si appresta ad affrontare un 2025 segnato da una ripresa modesta, con una produzione stimata in 37,4 milioni di ettolitri. Questo dato, inferiore alla media quinquennale e proiettato a registrare un deficit del -13% rispetto a tale valore, emerge dalle più recenti proiezioni del Ministero dell’Agricoltura, aggiornate al 1° settembre. Il recupero, seppur lieve (+3%), rappresenta un tentativo di risalita dopo le difficoltà incontrate nel 2024, anno caratterizzato da una vendemmia particolarmente carente.Tuttavia, la situazione è tutt’altro che omogenea sul territorio nazionale. Mentre regioni vinicole di primaria importanza come Borgogna, rinomata per i suoi Pinot Noir, Champagne, celebre per la sua effervescenza, e Valle della Loira, custode di una varietà di vitigni autoctoni, mostrano segnali di un aumento della produzione, altre aree, come l’Alsazia, con le sue Riesling, e il Languedoc-Roussillon, una delle più grandi regioni vinicole, dovranno affrontare una diminuzione dei volumi raccolti. Questa eterogeneità riflette la complessità del territorio francese e la sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici.Le stime iniziali, più ottimistiche e prevedenti un raccolto superiore ai 40 milioni di ettolitri, si sono rivelate eccessive a causa dell’intensità delle ondate di calore e della persistente siccità che hanno colpito il paese durante il mese di agosto. Questi eventi meteorologici estremi hanno accelerato la maturazione delle uve, anticipando le date di vendemmia in molte zone e, contemporaneamente, compromettendo la resa per ettaro. In particolare, le regioni di Charentes, celebre per il Cognac, Borgogna, patria di vini rossi prestigiosi, e Beaujolais, con i suoi vini giovani e fruttati, hanno subito i danni maggiori.Il 2024 si colloca in un contesto pluriennale di crescente instabilità climatica che ha già impattato significativamente il settore vitivinicolo. Lo scorso anno, un susseguirsi di eventi atmosferici avversi – precipitazioni eccessive, prolungate carenze idriche e gelate tardive – ha portato la produzione a un minimo di 36,25 milioni di ettolitri, un livello paragonabile ai valori storicamente bassi registrati nel 2017 e nel 2021. Questo trend mette in evidenza la crescente necessità per i viticoltori francesi di adottare pratiche agricole sempre più sostenibili e resilienti, in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire la continuità della tradizione vitivinicola, un patrimonio culturale ed economico di inestimabile valore per la Francia. Le misure di estirpazione delle piante, sebbene necessarie per rinnovare i vigneti e migliorare la qualità, hanno contribuito a ridurre il potenziale produttivo, accentuando le difficoltà.