Vini del Lazio: Un Viaggio Sensoriale a Villa Mondragone

Un Viaggio Sensoriale nel Lazio Autentico: “I Migliori Vini del Lazio” a Villa MondragoneIl 29 e 30 novembre, Villa Mondragone, incastonata nel cuore verde di Monte Porzio Catone, si trasforma in un crocevia di eccellenze enogastronomiche laziali.

L’evento “I Migliori Vini del Lazio”, ideato e curato da Luca e Francesca Romana Maroni, si propone come un’immersione profonda nel paesaggio vitivinicolo regionale, celebrando la sua storia, le sue tradizioni e le sue nuove generazioni di produttori.

Con il prestigioso patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Monte Porzio Catone, la manifestazione si configura non solo come una degustazione, ma come un vero e proprio percorso culturale.

Il sabato, 29 novembre, è dedicato al riconoscimento del lavoro delle cantine partecipanti.

Un attestato ufficiale simboleggia l’impegno e la qualità che contraddistinguono le aziende selezionate, mentre un’accoglienza istituzionale e un racconto del territorio sottolineano il legame imprescindibile tra vino e identità locale.

Monte Porzio Catone, con il suo ricco patrimonio storico e le sue viste mozzafiato, diventa il palcoscenico ideale per esaltare la bellezza del Lazio, tra borghi medievali, castelli e vallate rigogliose.

La domenica, 30 novembre, eleva l’esperienza a un livello ancora più significativo.

Oltre alla degustazione di vini accuratamente selezionati, che rappresentano la diversità e la ricchezza del territorio, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare le “serpette”, i dolci tipici locali a forma di S, simbolo di Monte Porzio Catone, testimonianza di una tradizione culinaria secolare che si fonde armoniosamente con l’eccellenza vinicola.

Un elemento di assoluta novità è l’appuntamento “Il Vino al tempo dei Borghese”, un’iniziativa in collaborazione con il Museo del Vino che offrirà una finestra sul passato, ripercorrendo le antiche tecniche di produzione vinicola e le varietà autoctone coltivate dalle famiglie nobiliari che hanno segnato la storia del Lazio.

L’iniziativa mira a ricostruire un quadro più ampio della viticoltura laziale, evidenziando come la passione per il vino abbia plasmato la cultura e l’economia del territorio per secoli.

Si tratta di un’occasione unica per comprendere le radici profonde dell’eccellenza vinicola lazziale e apprezzare l’evoluzione che ha portato alle moderne interpretazioni.

“I Migliori Vini del Lazio” non è solo un evento enogastronomico; è un invito a scoprire un territorio autentico, a celebrare la passione per il vino e a valorizzare un patrimonio culturale e paesaggistico unico.

Un viaggio sensoriale che risveglia i ricordi, stimola la curiosità e celebra la ricchezza del Lazio.