Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18 al 10 luglio nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Sibari, in Calabria, Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha predisposto un potenziamento significativo del servizio ferroviario. L’iniziativa, frutto di una stretta collaborazione tra Trenitalia, la Regione Calabria e ArtCal, committente del servizio, mira a garantire una mobilità fluida e accessibile per un pubblico ampio e diversificato, favorendo la fruizione di un evento di richiamo nazionale e internazionale.L’incremento dell’offerta di trasporto si concretizza nell’attivazione di dodici treni straordinari, strategicamente distribuiti sulle tratte Sibari-Crotone e Lamezia Terme Centrale-Sibari. Questa scelta operativa risponde alla necessità di gestire i flussi di persone diretti al cuore del Parco Archeologico, un’area di notevole interesse storico e culturale, particolarmente sensibile e meritevole di tutela.I treni straordinari, operativi dal venerdì 18 luglio al lunedì 21 luglio, sono stati programmati per coprire le fasce orarie di maggiore affluenza, sia in partenza dalle principali città di riferimento che in rientro al termine dell’evento. Nello specifico, sulla relazione Sibari-Crotone, sono stati inseriti sei treni aggiuntivi, con orari calibrati per ottimizzare i tempi di percorrenza e minimizzare i tempi di attesa. Si segnalano, tra gli orari rilevanti, le partenze da Crotone alle 19:05 (arrivo previsto a Sibari alle 21:00) e il rientro da Sibari a Crotone alle 18:58 (arrivo previsto alle 20:44). Per i partecipanti che desiderano prolungare la serata, sono stati istituiti due treni notturni con partenza da Sibari alle 00:30 (arrivo a Crotone alle 2:10), supportati da un ulteriore collegamento con partenza da Sibari alle 2:40 (arrivo a Crotone alle 4:20).Analogamente, sulla tratta Lamezia Terme Centrale-Sibari, sono stati previsti ulteriori sei treni straordinari, progettati per rispondere alle esigenze di un bacino di utenza più ampio e con diverse esigenze di viaggio. La partenza da Lamezia Terme Centrale alle 19:15 (arrivo a Sibari alle 21:15) rappresenta una soluzione ideale per chi desidera partecipare agli eventi serali. Anche in questo caso, sono stati programmati servizi notturni, con partenza da Sibari alle 00:30 (arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 2:37) e partenza da Sibari alle 3:20 (arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 5:18), per garantire un collegamento sicuro e confortevole anche nelle prime ore del mattino.Questa iniziativa, oltre a facilitare l’accesso all’evento, contribuisce a promuovere un turismo sostenibile, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e riducendo l’impatto ambientale legato al traffico veicolare. La collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti sottolinea l’impegno a offrire un’esperienza di viaggio positiva e a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Calabria.