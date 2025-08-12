HomeIn bottigliaVinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

In bottiglia
Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL’iniziativa “Vinitaly and the City”, un’innovativa formula ideata da Veronafiere, si è rivelata un efficace veicolo per la valorizzazione del vino italiano, inteso non solo come prodotto agricolo, ma come espressione culturale, storica e paesaggistica di un territorio. La recente presentazione, avvenuta in occasione dei lavori della Commissione Politiche Agricole presso il Museo Archeologico Nazionale Sibaritide in Calabria, ha offerto un’occasione significativa per illustrare il progetto al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, agli assessori regionali competenti e al Presidente di Ice, Matteo Zoppas. A guidare la presentazione è stato Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, affiancato dal Direttore Generale Adolfo Rebughini e dall’Exhibition Manager di Vinitaly, Gianni Bruno.L’edizione calabrese, la seconda in ordine cronologico, si è configurata come un’immersione nel cuore di una regione ricca di storia e tradizioni enologiche. Il parco archeologico di Sibari, cornice suggestiva dell’evento, ha permesso di creare un dialogo fecondo tra il passato e il presente, tra le radici antiche della viticoltura e le sfide innovative del settore vitivinicolo contemporaneo.”Vinitaly and the City” non è semplicemente un evento, ma un modello replicabile e sostenibile, attentamente calibrato per rispondere alle peculiarità di ogni luogo. Si tratta di un approccio strategico che mira a creare sinergie tra produttori, istituzioni, operatori turistici e comunità locali, generando un impatto positivo sull’economia e sull’immagine del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere un turismo esperienziale, che va oltre la degustazione di vini pregiati, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le storie, i saperi e le bellezze che si celano dietro ogni bottiglia.Il format si distingue per la sua capacità di integrare elementi di cultura, arte, gastronomia e artigianato, creando un’offerta turistica completa e attrattiva. Attraverso percorsi tematici, eventi culturali, mostre d’arte e degustazioni guidate, i visitatori sono invitati a immergersi nell’atmosfera unica del territorio, scoprendo le sue tradizioni, i suoi prodotti tipici e il suo patrimonio artistico.L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del Made in Italy, che riconosce l’importanza del vino come ambasciatore del nostro Paese nel mondo. Attraverso la promozione di un’immagine positiva e autentica del vino italiano, “Vinitaly and the City” contribuisce a rafforzare la competitività del settore e a creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese e per i territori. La scelta di Sibari, un sito archeologico di rilevante importanza storica, sottolinea l’intento di celebrare il legame profondo tra l’agricoltura, la storia e l’identità culturale italiana.

