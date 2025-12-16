Vinitaly Design Award: Michelangelo Pistoletto Presidente d’Onore

La prestigiosa 30ª edizione del Vinitaly Design Award, concorso dedicato all’eccellenza del packaging per il settore vitivinicolo, spirits, birra e olio, si arricchisce di una figura di spicco dell’arte contemporanea: Michelangelo Pistoletto, eletto presidente onorario della giuria.

Un’intesa che trascende il mero ambito del design industriale per abbracciare una riflessione più ampia sul ruolo dell’arte, della cultura e della responsabilità sociale nel mondo del packaging.Pistoletto, figura iconica dell’arte del XX e XXI secolo, ha costantemente interrogato i confini tra arte, società e ambiente, proponendo un linguaggio artistico innovativo che ha ridefinito il ruolo dell’artista come agente di cambiamento e stimolo alla consapevolezza collettiva.

Dalle opere emblematiche dei “Quadri Specchianti”, che intersecano lo spazio reale con quello riflesso, alle complesse iniziative di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, un laboratorio permanente di ricerca e produzione culturale, il suo percorso artistico si configura come una riflessione profonda sull’identità, il territorio e il futuro.

Il suo rapporto con il mondo del vino non è casuale.

Nel 2010, Pistoletto ha realizzato per Ornellaia la scultura “Vendemmia d’Artista”, un’opera d’arte destinata ad essere messa all’asta da Sotheby’s, raccogliendo un valore di 80.000 sterline a testimonianza del riconoscimento del vino come espressione millenaria della civiltà umana.

Una forma d’arte che affonda le radici nel lavoro manuale, nella terra e nelle tradizioni, e che oggi, secondo una visione di arte rigenerativa, è chiamata a reinventarsi in chiave sostenibile e responsabile.

L’apporto di Pistoletto al Vinitaly Design Award non si limita alla valutazione estetica dei packaging, ma si proietta verso una reinterpretazione più ampia del loro significato culturale.

Il suo sguardo critico e innovativo invita a considerare il packaging non come un mero contenitore, ma come veicolo di comunicazione, espressione di responsabilità etica e strumento di riflessione estetica, capace di dialogare con il consumatore e di trasmettere i valori di un’intera filiera.

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, sottolinea come la presenza di Pistoletto conferisca alla 30ª edizione del concorso una nuova dimensione, elevando il packaging a “atto culturale”, uno specchio del nostro tempo che riflette le sfide e le opportunità che ci attendono.

Il bando del concorso è ora aperto, con possibilità di iscrizione fino all’11 marzo 2026, offrendo a designer e aziende l’opportunità di contribuire a questa riflessione innovativa e di esplorare nuove frontiere del packaging.