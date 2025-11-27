Vinitaly in Albania: un ponte enogastronomico tra Italia e Balcani

Il 26 novembre segna un capitolo inedito nell’espansione internazionale di Vinitaly, con la prima edizione di Vinitaly Preview in Albania, un’iniziativa strategica che si inscrive all’interno di un percorso più ampio di consolidamento dei legami economici e culturali con la regione balcanica.

Questo evento, a Tirana, si configura come un naturale proseguimento della partecipazione di Vinitaly a Wine Vision by Open Balkan, rafforzando il ruolo della fiera veronese come piattaforma globale per il vino italiano.

L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra Veronafiere, l’Ambasciata d’Italia a Tirana e Alehandro Group, leader nell’importazione e distribuzione di vini in Albania, riunirà circa ottanta operatori chiave del settore, tra buyer, distributori, giornalisti specializzati e figure istituzionali, creando un contesto privilegiato per il dialogo e la creazione di nuove opportunità di business.

Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, sottolinea come questa prima edizione in Albania rappresenti una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del progetto Vinitaly, non solo come fiera, ma anche come veicolo di cultura enologica.

Il successo del made in Italy nel mercato albanese, con una quota di mercato che supera i due terzi, testimonia la fiducia e la preferenza dei consumatori locali verso i vini italiani, un dato che conferma la pertinenza e l’efficacia di questa iniziativa.

L’Ambasciatore d’Italia a Tirana, Marco Alberti, esprime grande soddisfazione per l’opportunità di ospitare Vinitaly Preview, sottolineando l’importanza di rafforzare i legami tra i due paesi attraverso la valorizzazione di un prodotto simbolo come il vino.

Alberti pone l’accento sui valori intrinseci alla Dieta Mediterranea e alla cultura enogastronomica italiana: qualità, creatività, sostenibilità e convivialità, principi guida che si riflettono nella produzione e nel consumo di vino.

Adolfo Rebughini, Direttore Generale di Veronafiere, evidenzia il potenziale di crescita del mercato albanese, caratterizzato da consumatori sempre più attenti alla qualità e all’autenticità.

L’impegno di Veronafiere si traduce in un supporto concreto alle aziende italiane, attraverso programmi di formazione certificata con la Vinitaly International Academy, promozione della diversità e dell’eccellenza del vino italiano e sviluppo dell’enoturismo con Vinitaly Tourism, creando sinergie e opportunità di crescita per tutti gli attori coinvolti.

Vinitaly Around the World trasforma queste dinamiche in opportunità di business concrete e misurabili, consolidando la posizione di Veronafiere come leader globale nella promozione del vino italiano e nello sviluppo di relazioni commerciali durature e proficue nel panorama internazionale.

L’evento in Albania si presenta, quindi, come un investimento strategico per il futuro, volto a rafforzare il legame culturale ed economico tra l’Italia e l’Albania, contribuendo alla crescita del settore vitivinicolo in entrambe le nazioni.