Vinitaly India Roadshow: il vino italiano conquista il mercato indiano

Il 15 gennaio si lancia ufficialmente il Vinitaly India Roadshow, un’iniziativa strategica di Veronafiere, realizzata in sinergia con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA), che segna un’evoluzione significativa nell’approccio alla commercializzazione del vino italiano sui mercati emergenti.

Questo format itinerante, inaugurato nel 2026, si focalizza sullo sviluppo di opportunità commerciali in India, un paese che sta rapidamente emergendo come un hub cruciale per l’export vitivinicolo europeo, guidato da una crescente classe media e da un’apertura culturale verso prodotti di qualità.



Il Roadshow, caratterizzato da una partecipazione di oltre 30 aziende esponenti del settore, riflette l’impegno congiunto tra istituzioni e imprese.

Una delegazione ITA di 8 aziende, unitamente a una rappresentanza del Consorzio Tutela Vini Valpolicella (9 aziende) – testimonianza dell’importanza di denominazioni specifiche nel costruire un’immagine di eccellenza – e 13 aziende partecipanti in proprio, costituiscono un nucleo di forza volto a massimizzare l’impatto dell’iniziativa.

L’obiettivo primario del Roadshow non si limita alla semplice promozione del prodotto.



Si tratta di un’operazione complessa e mirata che ambisce a creare un ecosistema commerciale solido e duraturo.

L’iniziativa mira a facilitare incontri significativi con un target ampio e qualificato: oltre 200 importatori, distributori e professionisti del settore Ho.

Re.



Ca.



(Hotel, Restaurant, Cafe), figure chiave per l’introduzione e la diffusione del vino italiano nel mercato indiano.

Parallelamente, il Roadshow svolge un ruolo cruciale nella selezione di operatori e buyer strategici, destinati ad essere invitati all’edizione successiva di Vinitaly, la fiera internazionale del vino che si terrà a Verona (12-15 aprile).



Questa selezione, basata su criteri di potenziale commerciale e innovazione, mira a rafforzare la partecipazione di acquirenti di alto profilo a Vinitaly, elevando ulteriormente il valore e la reputazione dell’evento.

Il Vinitaly India Roadshow, quindi, incarna una visione proattiva e lungimirante, volta a consolidare la presenza italiana nel dinamico mercato indiano e a posizionare il vino italiano come simbolo di qualità, tradizione e innovazione, contribuendo alla crescita delle esportazioni e al rafforzamento del brand “Made in Italy” a livello globale.

