Vinitaly: Un Ponte Globale per il Vino Italiano

Vinitaly: Un Ponte Globale per l’Eccellenza Vitivinicola ItalianaVinitaly, l’evento di riferimento a livello mondiale per la promozione del vino italiano, inaugura un ambizioso percorso di espansione internazionale, consolidando la sua leadership e proiettando il made in Italy sui mercati strategici di Asia, Europa e Americhe.

Questo piano strategico non è solo un’espansione geografica, ma una vera e propria architettura di opportunità per le aziende vitivinicole italiane, finalizzata a massimizzare l’export e ad attrarre operatori chiave verso la 58ª edizione di Verona, in programma dal 12 al 15 aprile 2026.

Il calendario internazionale, che si snoda tra novembre 2025 e aprile 2026, si articola in nove appuntamenti mirati.

L’avvio è affidato alla preview di Vinitaly Giappone, a Tokyo (17 e 18 novembre), un evento che si arricchisce con la presenza di Sol Expo, dedicata all’olio extravergine di oliva e agli oli vegetali, a Veronafiere (1-3 marzo 2026).

Questa sinergia sottolinea l’attenzione verso l’agroalimentare italiano nella sua interezza, riconoscendone la complessa rete di relazioni e l’importanza per l’immagine del Paese.

Proseguendo, Vinitaly si estende al cuore dei Balcani con Vinitaly-Wine Vision by Open Balkan, a Belgrado, e poi approda in Albania, a Tirana, aprendo nuovi orizzonti di crescita per le aziende italiane.

L’agenda invernale si concentra sull’Asia, toccando Bangkok (8 dicembre) e New Delhi, e proseguendo con un intenso Vinitaly Roadshow che coinvolge Mumbai e Panaji, città cruciali per l’introduzione del vino italiano in India.

Gennaio vedrà Vinitaly rafforzare la sua presenza in Polonia e Norvegia, mentre Vinitaly China Chengdu (22-25 marzo) fungerà da ponte verso l’evento principale di Verona, già al completo di iscrizioni.

L’impegno di Veronafiere non si ferma a Verona.

Il tour internazionale continuerà a irradiare il marchio “Vinitaly” con Wine South America (Bento Gonçalves, Brasile), Wine to Asia (Shenzhen, Cina), Kazakistan (Almaty) e Vinitaly.

USA, un viaggio che testimonia l’ambizione di creare una rete globale di opportunità per le aziende italiane.

“Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese italiane nel loro percorso di crescita internazionale,” afferma il Presidente di Veronafiere, Federico Bricolo.

Vinitaly non è solo una fiera, ma un ecosistema di competenze, relazioni istituzionali e commerciali, un vero e proprio volano per il sistema Paese.

L’alleanza con ICE-Agenzia e le principali istituzioni italiana è fondamentale per valorizzare l’eccellenza vitivinicola.

Adolfo Rebughini, Direttore Generale di Veronafiere, sottolinea l’evoluzione di Vinitaly da fiera a piattaforma di riferimento per il vino italiano sui mercati globali.

La roadmap 2025-2026 mira a favorire la crescita delle aziende italiane in una logica di sistema Paese, puntando su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione per affrontare le sfide del mercato globale e costruire un futuro prospero per il vino italiano.

Questo approccio olistico considera il vino non solo come prodotto, ma come ambasciatore di cultura, territorio e tradizione italiana.