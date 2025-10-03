Vinitaly.Usa: Il Vino Italiano Conquista il Mercato Americano

Il vino italiano si proietta con rinnovata enfasi verso il mercato statunitense, consolidando un legame strategico che Veronafiere, in collaborazione con l’Agenzia per la promozione all’estero e il commercio – ITA, Fiere Italiane e la Camera di Commercio Italiana Americana del Midwest-Chicago, celebra attraverso Vinitaly.

Usa e il Vinitaly Business Forum, entrambi in programma a Chicago.

Questa seconda edizione, ospitata nel cuore pulsante del Navy Pier, si configura non solo come una fiera, ma come un vero e proprio hub per le eccellenze enologiche italiane, con oltre 250 espositori – dai marchi globali ai consorzi regionali e territoriali – che offriranno un panorama di oltre 2.000 etichette, testimonianza della ricchezza e diversità del patrimonio vitivinicolo italiano.

La presenza di più di 1.500 operatori, tra buyer e importatori, sottolinea la rilevanza di Vinitaly.

Usa come piattaforma imprescindibile per l’export italiano, in un contesto globale caratterizzato da dinamiche complesse e in continua evoluzione.

Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, descrive l’iniziativa come un “ponte” vitale tra le aziende italiane e gli attori chiave del mercato americano, evidenziando la volontà di Veronafiere di intercettare nuove aree di business e di ampliare le opportunità di crescita.

Il programma della due giorni non si limita alla semplice esposizione di prodotti.

Un ricco calendario di eventi, composto da 16 masterclass e circa 35 sessioni di confronto internazionale, analizza le tendenze del mercato nordamericano (USA, Canada e Messico), affronta le sfide poste da dazi e barriere commerciali, e valorizza il turismo enogastronomico come motore di sviluppo territoriale.

Particolare attenzione è dedicata all’integrazione tra enologia e turismo, con la presentazione di iniziative regionali volte a rafforzare il legame tra i territori e la promozione del vino italiano come elemento distintivo del “Made in Italy”.

Adolfo Rebughini, Direttore Generale di Veronafiere, sottolinea come Vinitaly.

Usa rappresenti un’opportunità strategica per intercettare le potenzialità del mercato americano e per consolidare la presenza del vino italiano in aree dove può svilupparsi con maggiore forza, esaltandone la straordinaria diversità.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di lungo periodo, supportato da nuovi strumenti di promozione integrata, come Vinitaly Tourism, che riconosce nell’enoturismo un asset fondamentale per lo sviluppo del settore e per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

In definitiva, Vinitaly.

Usa non è solo un evento commerciale, ma un vero e proprio investimento nel futuro del vino italiano e nella sua capacità di rappresentare un simbolo di eccellenza e di bellezza nel mondo.