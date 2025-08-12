HomeIn bottigliaVino Italiano: Fedeltà Intatta, Cambiano le Abitudini

Vino Italiano: Fedeltà Intatta, Cambiano le Abitudini

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
4
In bottiglia
Articolo precedente
Moliterno: Le Notti del Canestrato, un viaggio tra storia e futuro.
Articolo successivo
Vendemmia 2024: Tra Promesse, Clima e Tensioni Commerciali

Il vino, pilastro inalterato della cultura gastronomica italiana, si conferma nel 2024, come nel passato, la bevanda prediletta dagli italiani. Un’analisi condotta dall’Osservatorio dell’Unione Italiana Vini (UIV), basata su dati IWS (International Wine e Spirits Research), rivela che il 89% dei consumatori di alcolici ha brindato con il nettare di Bacco nell’ultimo semestre, distanziando significativamente birra (81%), distillati (79%) e liquori (51%). Nonostante un leggero calo dei volumi consumati (-2,5% rispetto al 2023), l’incidenza del vino tra i consumatori di bevande alcoliche rimane elevata, delineando un quadro di fedeltà radicata.Questo dato, apparentemente contraddittorio, si spiega con una sottile evoluzione nelle abitudini: l’intensità del consumo si è ridotta nel biennio, in particolare per i vini a bacca rossa, mentre gli spumanti mantengono una stabilità notevole. La riduzione non denota un abbandono, bensì una moderazione, probabilmente influenzata da una crescente attenzione alla salute e da un contesto economico più complesso. Tuttavia, il vino continua ad essere un elemento imprescindibile della dieta mediterranea e un simbolo di convivialità.Un elemento chiave del successo del vino è rappresentato dal Prosecco, vero campione di popolarità con un tasso di consumo che raggiunge il 68% del campione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse occasioni, a differenza di altri vini che si associano prevalentemente ai pasti e all’ambiente domestico. Interessante è anche la parità di genere nel consumo di vino: uomini e donne condividono in egual misura questa passione, un dato che non si riscontra nelle altre categorie di bevande alcoliche, dove si evidenzia una preferenza maschile più marcata.Analizzando le generazioni, emerge un legame solido tra i giovani e il vino. La Gen Z (fino a 27 anni) lo include nella propria routine con una percentuale dell’80%, una quota che aumenta progressivamente con l’età, raggiungendo il 92% tra i Boomers. Questo dato riflette una trasmissione culturale e una percezione positiva del vino, integrata nelle abitudini alimentari fin dalla giovane età.L’andamento del consumo di vino si correla anche al reddito disponibile: una maggiore disponibilità economica si traduce in un consumo più elevato, un principio valido sia per il vino che per le altre bevande alcoliche. La scelta dei cocktail rivela ulteriormente la centralità del vino nella cultura italiana, con lo Spritz che si impone come bevanda preferita, particolarmente apprezzato dalle donne (34%) e dai giovani tra i 25 e i 34 anni (46%). La sangria, al quinto posto, testimonia l’apertura verso sapori più freschi e fruttati, mentre gin tonic, mojito e negroni confermano la varietà di gusti che caratterizzano il panorama dei cocktail italiani. In definitiva, il vino mantiene la sua posizione di bevanda nazionale, adattandosi ai cambiamenti sociali ed economici, ma conservando intatto il suo valore culturale e simbolico.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl...

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL'iniziativa "Vinitaly...

Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18...

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino...

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell'eccellenza agroalimentare nazionale, si...

Pol Roger: Sei Generazioni e un Legame con Re Carlo III

Pol Roger, custode di una tradizione centenaria e profondamente radicata nel terroir della Champagne,...

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Un'iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell'enoturismo italiano: la creazione...

Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all'eccellenza italiana, con...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.