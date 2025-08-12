HomeIn bottigliaVino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
In bottiglia
Annata 2024: Viticoltura tra accelerazioni e disparità regionali
Cibi non trasformati: perdita di peso doppia e meno fame.

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell’eccellenza agroalimentare nazionale, si trova ad affrontare una fase di incertezza e rallentamento. I dati preliminari relativi al primo quadrimestre del 2025, elaborati dall’Unione Italiana Vini (UIV), dipingono un quadro meno roseo rispetto alle aspettative, segnando un’inversione di tendenza dopo anni di performance positive.In particolare, si registra un calo significativo dei volumi esportati, attestatosi al -3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una diminuzione che si riflette anche nei valori, che per la prima volta nel corso del 2025 mostrano una flessione, con un andamento negativo dello 0,9%, equivalente a 2,5 miliardi di euro.Un elemento cruciale, e potenzialmente allarmante, è rappresentato dall’andamento del mercato statunitense. L’introduzione di nuovi dazi, seppur temporaneamente ridotti dall’8% al 10% nell’arco del mese di aprile, ha innescato una contrazione delle esportazioni particolarmente marcata. Il mese di aprile, in particolare, ha subito un impatto negativo con una diminuzione del -7,5% in termini di volume e del -9,3% in termini di valore, rispetto ad aprile 2024. Questa performance evidenzia la sensibilità del mercato americano alle dinamiche tariffarie e sottolinea la necessità di una gestione attenta delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.Le cause di questa contrazione non sono riconducibili solo ai dazi. Si devono considerare anche fattori macroeconomici globali, come l’inflazione, che riduce il potere d’acquisto dei consumatori, e le tensioni geopolitiche che influenzano i flussi commerciali. Inoltre, l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, con una crescente domanda di vini più leggeri, meno alcolici e più attenti alla sostenibilità, potrebbe richiedere un adattamento delle strategie produttive e di marketing da parte delle aziende italiane.L’UIV sottolinea la necessità di un’analisi approfondita dei dati e di un monitoraggio costante dell’andamento del mercato. Si rende necessario un impegno congiunto da parte del governo, delle associazioni di categoria e delle aziende per trovare soluzioni innovative che possano sostenere la competitività del vino italiano sui mercati internazionali, diversificando le destinazioni di esportazione e promuovendo un’immagine di prodotto che valorizzi la qualità, la tradizione e l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. La sfida è complessa, ma il vino italiano, con la sua storia, la sua cultura e la sua capacità di innovazione, può superare anche questo momento di difficoltà.

