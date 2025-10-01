Vino Italiano: Successo in Colombia, Cresce l’Export

L’Eccellenza Italiana Conquista la Colombia: Un’Onda di Crescita nel Mercato VitivinicoloIl panorama del commercio internazionale del vino italiano sta vivendo una fase di espansione particolarmente vigorosa in Colombia, un mercato che si rivela terreno fertile per le denominazioni e le peculiarità del Made in Italy.

I primi sette mesi del 2025 attestano una crescita del 25,5% nell’export verso il Paese sudamericano, raggiungendo i 6,1 milioni di dollari, proseguendo un trend positivo avviato con passo deciso nel 2020.

Questo dinamismo è celebrato a Bogotá con “Vinos y Cepas”, un evento esclusivo organizzato dall’associazione I Vignaioli Piemontesi, in collaborazione con b.

connected wine e sostenuto da Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

La location, The Wine Store, ospita professionisti e operatori del settore, offrendo loro un’immersione nel ricco patrimonio vitivinicolo italiano.

Il 2024 ha consacrato l’Italia come primo esportatore mondiale in termini di volume, un primato che riflette l’inestimabile valore della sua tradizione enologica.

L’ampiezza del repertorio di vitigni – oltre 600 varietà, con una predominanza del 70% a Denominazione di Origine Controllata e Garantia di Origine (DOCG e DOC) – sottolinea l’impegno costante verso l’eccellenza.

L’ambasciatore d’Italia in Colombia, Giancarlo Maria Curcio, ha sottolineato come questa crescita esponenziale rappresenti un’occasione irripetibile per i produttori italiani, chiamati a soddisfare una domanda sempre più sofisticata e attenta alla qualità.

Dieci prestigiose cantine italiane partecipano all’evento, presentando una selezione accurata delle loro etichette più rappresentative.

Il viaggio sensoriale offerto spazia dai vini rossi di grande struttura del Piemonte, con Barolo e Barbaresco a guidare l’esperienza, alle vivaci bollicine dell’Asti Spumante, per poi esplorare il Prosecco veneto, il corposo Montepulciano d’Abruzzo e l’intenso Nero d’Avola siciliano, simbolo del fascino mediterraneo.

Tra i protagonisti figurano aziende di spicco come Montaribaldi, Terre di Barolo, Valle Reale, Maculan, ciascuna portatrice di una storia di dedizione e passione.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di sviluppo continuo.

Nel 2024, le esportazioni di vino italiano in Colombia hanno superato quasi i 3 milioni di litri, rispetto a 1,6 milioni nel 2020, segnando un quasi raddoppio in cinque anni.

Un dato ancora più significativo è il valore delle importazioni, cresciuto di oltre il 90%, passando da 4,9 milioni di dollari nel 2020 a 9,4 milioni nel 2024, come evidenziato dalla direttrice di Ice Bogotà, Rossella Difrancesco.

Questo momentum positivo si conferma con i primi sette mesi del 2025, in cui si registra un incremento del 25,5% nei volumi acquistati.

Il mercato colombiano, nel suo complesso, ha visto un aumento delle importazioni vinicole a 80,7 milioni di dollari nel 2024 (+8% rispetto al 2023), testimoniando la vivacità di un settore in piena fioritura.

In questo scenario, l’Italia si è posizionata al quarto posto tra i fornitori mondiali e al secondo in Europa, conquistando una quota di mercato dell’11,7%, superando la Francia e il Portogallo e dimostrando la crescente attrattiva del vino italiano nel cuore del Sud America.

Questo successo testimonia non solo la qualità dei prodotti, ma anche la capacità di adattamento e la comprensione delle esigenze del consumatore colombiano.