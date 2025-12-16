Vino Lombardo 2026: Eccellenza, Tradizione e Sfide Globali

Il Vino Lombardo, Protagonista del 2026: Tra Tradizione, Innovazione e Sfide GlobaliIn vista di un 2026 cruciale per l’economia regionale, Regione Lombardia lancia un segnale di fiducia e sostegno al settore vitivinicolo, invitando a celebrare le festività natalizie con un calice di vino lombardo.

La conferenza stampa, tenutasi a Palazzo Pirelli alla presenza degli assessori regionali all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, al Turismo, Debora Massari, e della presidente di AsCoViLo, Giovanna Prandini, ha delineato le strategie per valorizzare un patrimonio enologico millenario, chiamato a interpretare un ruolo chiave nell’immagine che la Lombardia proietterà al mondo.

L’impegno regionale si traduce in un pacchetto di risorse economiche confermato anche per il 2026, in continuità con gli investimenti del 2025, volto a rafforzare la promozione del vino lombardo sui mercati internazionali.

Un particolare focus è rivolto all’incremento delle esportazioni, che hanno già visto un raddoppio negli ultimi quindici anni, superando oggi i 300 milioni di euro.

Il bando OCM Vino da 2,5 milioni di euro è solo un esempio concreto del sostegno concreto alle aziende, chiamato a competere in un contesto globale sempre più complesso e competitivo.

Il 2026 rappresenta una vetrina imprescindibile: il vino lombardo non sarà un mero accompagnamento, ma un elemento distintivo e identitario, un vettore culturale capace di veicolare l’eccellenza del territorio, la ricchezza delle tradizioni e la capacità innovativa di una regione dinamica.

Si tratta di un racconto che intreccia storia, paesaggio, enologia e gastronomia, valorizzando un ecosistema complesso dove la qualità delle uve si traduce in vini unici, espressione autentica del terroir.

La vendemmia del 2025 ha confermato un andamento positivo, con uve di qualità superiore rispetto all’anno precedente, grazie a condizioni climatiche favorevoli che hanno garantito acidità equilibrate, generose rese e una notevole sanità del prodotto.

Pur rimanendo al di sotto delle medie produttive del periodo 2020-2024, questo scenario potrebbe rivelarsi un vantaggio in un contesto di contrazione dei consumi, consentendo di gestire in modo più efficace le scorte delle annate precedenti e di rafforzare il posizionamento sui mercati di nicchia.

Il settore vitivinicolo lombardo, con le sue oltre tremila cantine, rappresenta un tessuto economico e sociale fondamentale per la regione, un baluardo di qualità e resilienza capace di affrontare le sfide del futuro.

Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura, ha sottolineato come brindare al Natale con un vino lombardo sia un atto di fiducia verso un futuro di crescita sostenibile, innovazione e valorizzazione del Made in Lombardia.

Si tratta di un patrimonio da custodire e promuovere, un elemento imprescindibile dell’identità regionale e un motore di sviluppo economico e occupazionale.