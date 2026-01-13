Vino, via libera UE: un passo avanti per qualità e sostenibilità.

L’approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo sul pacchetto legislativo dedicato al vino rappresenta un atto di riconoscimento fondamentale per un settore che incarna l’eccellenza agroalimentare italiana e il suo impatto sull’economia e sulla cultura del paese.



Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di questo voto unanime, evidenziando come esso consolidi un percorso di dialogo costruttivo con le istituzioni europee, volto a rispondere alle sfide complesse che il comparto vitivinicolo si trova ad affrontare.



Il pacchetto di misure approvato non si limita a una semplice revisione normativa, ma introduce cambiamenti strutturali significativi, mirati a rafforzare la resilienza del settore e a promuovere pratiche produttive sostenibili.

In particolare, l’attenzione alla gestione dei rischi climatici si traduce in strumenti di supporto finanziario e tecnico per i viticoltori, incentivando l’adozione di tecniche di irrigazione efficienti, la selezione di varietà resistenti alla siccità e l’implementazione di sistemi di prevenzione e mitigazione degli eventi estremi.



L’armonizzazione delle regole per la registrazione delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) rappresenta un altro pilastro fondamentale di questo pacchetto.



L’introduzione di criteri più chiari e trasparenti non solo favorirà la tutela del patrimonio vitivinicolo italiano, prevenendo fenomeni di contraffazione e usura delle denominazioni, ma semplificherà anche le procedure di commercializzazione per i produttori, facilitando l’accesso a nuovi mercati e consolidando la reputazione del vino italiano a livello globale.



Questo accordo, frutto di un’intensa attività di negoziazione da parte del governo italiano, testimonia l’impegno costante a difendere gli interessi dei produttori, preservando al contempo l’identità e la qualità del vino italiano.



La salvaguardia di questo patrimonio, espressione di secoli di storia e tradizione, è un obiettivo prioritario per il governo Meloni, che continuerà a operare attivamente nel contesto europeo per promuovere la competitività e la sostenibilità del settore vitivinicolo, garantendo che il vino italiano rimanga un ambasciatore di eccellenza e un motore di sviluppo economico per il paese.



Il futuro del comparto vitivinicolo italiano si proietta ora verso una maggiore stabilità e trasparenza, sostenuto da un quadro normativo più moderno e funzionale alle esigenze del mercato globale.



