Vinòforum Roma: Un Viaggio nel Vino e nei Sapori Italiani

Roma si veste di vino e sapori per l’attesissima 22ª edizione di Vinòforum, un’immersione sensoriale che trasforma Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, in un crocevia di eccellenze enogastronomiche italiane. Dal 8 al 14 settembre, per sette intense serate, il palcoscenico si anima con un’offerta articolata che va ben oltre la semplice degustazione.Vinòforum non è solo una fiera del vino, ma un vero e proprio ecosistema culturale dedicato al mondo del gusto. Un’occasione per esplorare la ricchezza del territorio italiano attraverso i suoi vini, protagonisti di un percorso degustativo che coinvolge oltre 3.200 etichette provenienti da 800 cantine, un numero che testimonia la vitalità e la diversità del settore.Il programma, attentamente calibrato, prevede non solo la possibilità di assaporare vini pregiati, ma anche incontri con produttori, sommelier ed esperti del settore, che condivideranno conoscenze, storie e passioni. Momenti di alta cucina, curati da chef rinomati, accompagneranno le degustazioni, creando abbinamenti perfetti che esalteranno i sapori e le fragranze dei vini.Vinòforum si pone come un ponte tra tradizione e innovazione, valorizzando i vitigni autoctoni e le tecniche di vinificazione artigianali, ma anche aprendo uno sguardo alle nuove tendenze e alle sperimentazioni che caratterizzano il vino italiano contemporaneo. Si tratta di un’opportunità unica per scoprire vini rari, bottiglie storiche e produzioni limitate, spesso difficilmente reperibili al di fuori di questi eventi esclusivi.L’evento non trascura l’aspetto formativo, offrendo workshop e seminari dedicati a professionisti del settore, appassionati e neofiti. Si parlerà di viticoltura sostenibile, di tecniche di abbinamento cibo-vino, di storia e cultura del vino, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza e la comprensione di questo patrimonio immateriale italiano.Vinòforum, dunque, si configura come un appuntamento imprescindibile per chiunque ami il vino e la buona cucina, un’occasione per celebrare l’eccellenza italiana e per lasciarsi conquistare dalla magia di un territorio ricco di storia, di bellezza e di sapori autentici. Un viaggio emozionante nel cuore del vino italiano, tra le meraviglie di Roma e l’ospitalità senza pari dei suoi produttori.