HomeIn bottigliaWine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
In bottiglia
Articolo precedente
Vini Sardi 2024: Eccellenza Inaspettata e Nuove Sfide
Articolo successivo
Biodiversità a rischio: l’agricoltura sotto accusa.

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl dinamismo dell’export vinicolo italiano si arricchisce di una nuova, significativa tappa: Wine2wine Business Forum, un evento concepito per favorire la creazione di relazioni, l’approfondimento delle dinamiche di mercato e la condivisione di una visione strategica avanzata, ora integrato nel format di Vinitaly.Usa. L’edizione 2024 si svolgerà il 5 e il 6 ottobre a Chicago, al Navy Pier, segnando un’ulteriore espansione del percorso di crescita internazionale del vino italiano, promossa da Veronafiere-Vinitaly.Wine2wine nasce nel 2014 con l’ambizione di superare la tradizionale dicotomia tra produzione e consumo, promuovendo un dialogo costruttivo tra produttori, distributori, importatori, ristoratori, sommelier e influencer. L’integrazione con Vinitaly.Usa rappresenta un’evoluzione strategica volta a potenziare la competitività delle aziende italiane nel complesso e diversificato mercato nordamericano.Il forum non si limita a una semplice vetrina commerciale. Il programma prevede sessioni di incontri B2B mirati, ma anche analisi approfondite delle tendenze di mercato, con particolare attenzione alle specificità regionali e ai segmenti di consumo emergenti (consumo domestico, ristorazione di lusso, e-commerce specializzato). Un elemento distintivo è la presenza della 33esima edizione della Vinitaly International Academy (VIA), che offrirà percorsi di formazione specialistica dedicati a professionisti del settore, contribuendo all’elevazione degli standard qualitativi e alla diffusione della cultura del vino italiano.L’evento di Chicago si pone come un tassello fondamentale nella strategia globale di Vinitaly, rafforzando il suo ruolo di piattaforma di riferimento per il sistema vitivinicolo nazionale. L’espansione di Wine2wine, come sottolineato da Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, non è solo un’opportunità di business, ma un investimento nella costruzione di un ecosistema del vino italiano solido e proiettato verso il futuro. L’esperienza positiva del 2024 conferma Vinitaly.Usa come un catalizzatore per l’innovazione e la crescita sostenibile, capace di intercettare le nuove esigenze dei consumatori e di valorizzare l’eccellenza del made in Italy nel mondo. L’obiettivo finale è quello di creare un legame duraturo tra i produttori italiani e il mercato nordamericano, basato sulla fiducia, la trasparenza e la condivisione di valori.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino...

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL'iniziativa "Vinitaly...

Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18...

Verdicchio dei Castelli di Jesi: proroga sostegno allo stoccaggio

La denominazione Verdicchio dei Castelli di Jesi, emblema vitivinicolo della provincia di Ancona, ha...

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell'eccellenza agroalimentare nazionale, si...

Pol Roger: Sei Generazioni e un Legame con Re Carlo III

Pol Roger, custode di una tradizione centenaria e profondamente radicata nel terroir della Champagne,...

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Un'iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell'enoturismo italiano: la creazione...

Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all'eccellenza italiana, con...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.