Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl dinamismo dell’export vinicolo italiano si arricchisce di una nuova, significativa tappa: Wine2wine Business Forum, un evento concepito per favorire la creazione di relazioni, l’approfondimento delle dinamiche di mercato e la condivisione di una visione strategica avanzata, ora integrato nel format di Vinitaly.Usa. L’edizione 2024 si svolgerà il 5 e il 6 ottobre a Chicago, al Navy Pier, segnando un’ulteriore espansione del percorso di crescita internazionale del vino italiano, promossa da Veronafiere-Vinitaly.Wine2wine nasce nel 2014 con l’ambizione di superare la tradizionale dicotomia tra produzione e consumo, promuovendo un dialogo costruttivo tra produttori, distributori, importatori, ristoratori, sommelier e influencer. L’integrazione con Vinitaly.Usa rappresenta un’evoluzione strategica volta a potenziare la competitività delle aziende italiane nel complesso e diversificato mercato nordamericano.Il forum non si limita a una semplice vetrina commerciale. Il programma prevede sessioni di incontri B2B mirati, ma anche analisi approfondite delle tendenze di mercato, con particolare attenzione alle specificità regionali e ai segmenti di consumo emergenti (consumo domestico, ristorazione di lusso, e-commerce specializzato). Un elemento distintivo è la presenza della 33esima edizione della Vinitaly International Academy (VIA), che offrirà percorsi di formazione specialistica dedicati a professionisti del settore, contribuendo all’elevazione degli standard qualitativi e alla diffusione della cultura del vino italiano.L’evento di Chicago si pone come un tassello fondamentale nella strategia globale di Vinitaly, rafforzando il suo ruolo di piattaforma di riferimento per il sistema vitivinicolo nazionale. L’espansione di Wine2wine, come sottolineato da Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, non è solo un’opportunità di business, ma un investimento nella costruzione di un ecosistema del vino italiano solido e proiettato verso il futuro. L’esperienza positiva del 2024 conferma Vinitaly.Usa come un catalizzatore per l’innovazione e la crescita sostenibile, capace di intercettare le nuove esigenze dei consumatori e di valorizzare l’eccellenza del made in Italy nel mondo. L’obiettivo finale è quello di creare un legame duraturo tra i produttori italiani e il mercato nordamericano, basato sulla fiducia, la trasparenza e la condivisione di valori.