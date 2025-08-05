Latemar: Estate tra Natura, Benessere e Avventura nelle Dolomiti

Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Emozioni, Natura e BenessereImmersi nel cuore delle Dolomiti, un paesaggio riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale, si estende il territorio Latemar-Dolomites. Più di un semplice luogo, è un’esperienza sensoriale, un abbraccio di aria pura, panorami mozzafiato e un’offerta ricreativa capace di coinvolgere ogni età e passione. A soli 20 minuti da Bolzano, e facilmente raggiungibile da Pampeago e Predazzo, Obereggen si configura come porta d’accesso a un mondo di opportunità. L’estate qui si dispiega tra sentieri rinnovati, proposte gastronomiche di eccellenza e un profondo impegno per la sostenibilità ambientale, con aperture garantite fino al 5 ottobre. Le terrazze panoramiche Latemar.360° offrono uno spettacolo imponente: un susseguirsi di cime maestose, scolpite dal tempo e coronate da ghiacciai scintillanti.Per le famiglie, l’Avventura Latemar.Natura è un percorso ludico ed educativo, dove i più piccoli possono scoprire i segreti della flora e della fauna alpina. Chi ricerca un’esperienza più contemplativa potrà optare per il Latemar.Panorama, un percorso di tre chilometri che si snoda ai piedi delle pareti rocciose, invitando alla sosta e alla riflessione. Il Latemar.Alp, accessibile anche con passeggino, svela i tesori dell’agricoltura alpina attraverso stazioni interattive coinvolgenti. A Pampeago, il Latemar.Art propone un percorso artistico con opere di artisti di fama internazionale.Gli amanti dello sport trovano pane per i loro denti sul sentiero Latemar.Torredipisa, che conduce al rifugio omonimo a 2.671 metri, offrendo una vista privilegiata sul gruppo della Marmolada. A Predazzo, il percorso didattico Dos Capèl, un vero e proprio viaggio nel tempo, racconta la storia di un mare tropicale e di antichi vulcani, integrandosi con il Geotrail che conduce a 245 milioni di anni fa, svelando i segreti della geologia locale. Il rinnovato Geotrail Dos Capèl, accessibile a 2200 metri di altitudine, offre un’immersione completa tra rocce, piante e fossili, un vero e proprio libro aperto sulla storia delle Dolomiti. Le 19 postazioni lungo il percorso presentano contenuti audio, visivi e tattili, stimolando tutti i sensi.Obereggen offre anche percorsi tematici dedicati al relax, come il Latemar.Relax, che si snoda attraverso dolci pendii ricoperti di prati. Un’esperienza sempre più richiesta è quella del percorso Mindfulness.Latemar, un’occasione per rigenerarsi corpo e mente, affrontando lo stress legato all’uso eccessivo della tecnologia e dei social media.Per i più piccoli e le famiglie, i percorsi Avventura Latemar offrono un’esperienza immersiva nei racconti delle Dolomiti, dalla tempesta Vaia alle leggende locali. Attraverso installazioni, gioco-libri, mappe e audio-giochi interattivi, i partecipanti si uniscono a una sfida avvincente, raccogliendo punti preziosi per la riforestazione dei boschi.Gli appassionati di mountain bike, sia con biciclette tradizionali che elettriche, possono esplorare i percorsi del Latemar Ronda, un circuito che abbraccia il massiccio dolomitico, adatto a famiglie, principianti e ciclisti esperti. Val d’Ega e i dintorni offrono una rete diversificata di strade forestali, sentieri escursionistici e trail adrenalinici.Latemar-Dolomites è dunque molto più di una destinazione estiva: è un invito a riconnettersi con la natura, a scoprire le proprie passioni e a vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei luoghi più belli del mondo.