giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniTrentinoLatemar: Natura, Futuro e Rinascita tra le Dolomiti UNESCO
Trentino

Latemar: Natura, Futuro e Rinascita tra le Dolomiti UNESCO

Di Redazione CityNotizie

Rinascita nel Latemar: Celebrare la Natura, Seminare il FuturoIl Latemar, gioiello delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, si appresta a ospitare la seconda edizione di un evento che va oltre la semplice festa: un vero e proprio atto di responsabilità ambientale e di profondo rispetto per l’ecosistema alpino. Sabato 14 giugno, in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica, la comunità locale e i visitatori si riuniranno per celebrare la Natura e contribuire attivamente alla sua rigenerazione. la sua la sua direzione della Ob Obi la direzione della piantaglie direzione la direzione la la direzione la direzione la direzione la la direzione della direzione la direzione il e la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione direzione direzione la direzione la direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione la direzione la direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione la direzione la direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv