Latemar: Natura, Futuro e Rinascita tra le Dolomiti UNESCO

Rinascita nel Latemar: Celebrare la Natura, Seminare il FuturoIl Latemar, gioiello delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, si appresta a ospitare la seconda edizione di un evento che va oltre la semplice festa: un vero e proprio atto di responsabilità ambientale e di profondo rispetto per l’ecosistema alpino. Sabato 14 giugno, in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica, la comunità locale e i visitatori si riuniranno per celebrare la Natura e contribuire attivamente alla sua rigenerazione. la sua la sua direzione della Ob Obi la direzione della piantaglie direzione la direzione la la direzione la direzione la direzione la la direzione della direzione la direzione il e la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione direzione direzione la direzione la direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione la direzione la direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione la direzione direzione direzione direzione la direzione la direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione la direzione la direzione la direzione la direzione la direzione direzione la direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione direzione