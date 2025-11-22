40 Anni di Eccellenza: La Cordon Bleu di Firenze celebra un traguardo

Quaranta anni di passione e innovazione nel panorama della formazione culinaria italiana: un traguardo significativo che celebra la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze.

Un’istituzione che non solo ha resistito alla prova del tempo, ma che si è affermata come punto di riferimento imprescindibile per chi aspira a eccellere nel mondo della gastronomia, rivendicando il primato di essere la più longeva scuola di cucina attiva in Italia.

La storia della Cordon Bleu fiorentina è la storia di due figure chiave, Cristina Blasi e Gabriella Mari, due professioniste che hanno saputo trasmutare una profonda vocazione per l’arte culinaria in un progetto ambizioso e strutturato.

La loro preparazione, affinata presso la prestigiosa Scuola Cordon Bleu di Roma e poi arricchita da esperienze come membri della Commanderie des Cordons Bleus de France, sommelier e assaggiatrici di olio extravergine d’oliva, ha fornito loro una solida base di competenze e una visione internazionale.

La Scuola, sotto la loro guida, non si è limitata alla trasmissione di tecniche tradizionali, ma ha abbracciato un approccio innovativo che integra la formazione pratica con la ricerca costante di nuove tendenze e ingredienti.

L’obiettivo primario è stato quello di formare non solo cuochi, ma veri e propri professionisti capaci di interpretare la cucina in chiave contemporanea, rispettando la ricchezza del patrimonio gastronomico italiano e guardando al futuro con creatività e responsabilità.

L’impegno verso l’eccellenza si riflette nell’attenzione dedicata alla selezione dei docenti, alla cura dei corsi e all’utilizzo di ingredienti di alta qualità, spesso provenienti da produttori locali.

La Scuola si pone come ponte tra tradizione e modernità, valorizzando i saperi antichi e sperimentando nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il successo della Cordon Bleu fiorentina non è solo una questione di didattica impeccabile, ma anche di capacità di costruire una comunità di appassionati e professionisti, creando un ambiente stimolante per la crescita e lo scambio di idee.

Il riconoscimento ottenuto, sia in Italia che all’estero, testimonia la dedizione, la passione e la visione di Cristina Blasi e Gabriella Mari, che hanno saputo trasformare una vocazione personale in un’istituzione di prestigio, contribuendo in modo significativo alla promozione della cultura gastronomica italiana nel mondo.

La celebrazione di questi quarant’anni rappresenta un momento di riflessione sul percorso compiuto e una nuova partenza verso un futuro ricco di sfide e opportunità.