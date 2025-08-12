HomeLibriAlgida: Il Gelato che Ha Fatto la Storia d'Italia

Algida: Il Gelato che Ha Fatto la Storia d’Italia

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Libri
Articolo precedente
Mortadella Bologna IGP: Crescita a Due Cifre e Successo all’Estero
Articolo successivo
Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Nel caleidoscopio dei ricordi estivi italiani, Algida si staglia come un’icona vibrante, più di un semplice marchio di gelati. Il volume “Algida. Il cuore dell’estate dal 1947”, edito da Treccani Libri, non è una mera cronistoria aziendale, ma un affascinante viaggio nell’evoluzione del gusto, del marketing e della cultura popolare italiana, a partire dalla sua genesi romana nel 1947 ad opera di Italo Barbiani e Alfred Wiesner.Il libro dipinge un quadro dettagliato, supportato da una cronologia esaustiva, che illustra come Algida sia riuscita a tessere una relazione profonda con il pubblico italiano. Non si limita a elencare prodotti e campagne pubblicitarie, ma ne analizza l’impatto sociale e culturale, rivelando come un semplice gelato sia diventato portavoce di un intero immaginario collettivo. L’ascesa di Algida è intrinsecamente legata all’abilità dell’azienda nel comprendere e anticipare i cambiamenti nelle abitudini e nei desideri dei consumatori. Dagli accattivanti jingle, come quello del “Cuore di panna”, ai celebri cartelli appesi alle vetrine dei bar, divenuti simboli inconfondibili dell’estate italiana, ogni elemento è stato studiato per creare un’esperienza emotiva e sensoriale unica.La capacità di Algida di reinventarsi, pur mantenendo un’identità coerente, è una chiave del suo successo duraturo. La presenza in televisione, con la partecipazione a programmi come il Carosello, ha contribuito a consolidare l’immagine del marchio, regalando al pubblico spot indimenticabili, come il provocatorio “Posso dire una parola?” del 1963, che giocava con l’attesa e la sorpresa. Negli anni Novanta, la campagna “le altre merende hanno i morsi contati” ha saputo intercettare le esigenze di una nuova generazione, affinando la comunicazione e mantenendo un linguaggio diretto e memorabile.Il volume offre una riflessione più ampia sul ruolo del gelato nella società italiana: un rito di passaggio, un momento di condivisione, un simbolo di leggerezza e piacere. Algida, lungi dall’essere un mero prodotto commerciale, si configura come un elemento costitutivo del patrimonio immateriale del paese, un testimone privilegiato dell’evoluzione dei costumi e delle emozioni di un’intera nazione. La sua storia è la storia di un’Italia che cambia, che sperimenta, che si fa sorprendere, sempre con un gelato in mano.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Frangipane, Pane dell’Anno: un inno al grano siciliano

Frangipane: un inno al grano siciliano e all'arte della panificazione, eletto Pane dell'AnnoRoma –...

A Spurcacciun-a: 135 anni di storia, gusto e passione savonese

Un traguardo di 135 anni. Un'istituzione savonese. "A Spurcacciun-a: una storia d'amore" non è...

Nutrire la Speranza: Alimentazione e Supporto Oncologico a Sciacca

Nutrire la Speranza: Un Percorso Integrato di Supporto Oncologico attraverso l'AlimentazioneUn'iniziativa innovativa e profondamente...

Michelin in Arabia Saudita: una nuova era per la gastronomia

La gastronomia saudita si appresta a entrare in una nuova era di riconoscimento internazionale....

Eccellenze Italiane: Le Guide de L’Espresso Premia i Migliori Ristoranti e Vini 2025

Un patrimonio inestimabile, tessuto di saperi antichi e innovazione audace, si dispiega in ogni...

Canapa industriale: Guida alla filiera e al futuro in Italia

Dalla radice alla filiera: comprendere e coltivare il futuro della canapa industriale in ItaliaL’interesse...

Vini Sardi 2024: Eccellenza Inaspettata e Nuove Sfide

Il panorama vitivinicolo sardo si presenta nel 2024 come un tessuto in rapida evoluzione,...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.