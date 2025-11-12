Bib Gourmand 2026: Guida Michelin celebra l’eccellenza accessibile.

La Guida Michelin Italia 2026, che si svelerà a Parma il 19 novembre, consacra il Bib Gourmand come simbolo di un’esperienza culinaria accessibile e di grande valore.

Questo riconoscimento, rappresentato dall’iconico Omino Michelin sorridente, segnala ristoranti capaci di offrire un menu completo a un prezzo contenuto, garantendo un rapporto qualità-prezzo eccezionale e un’atmosfera piacevole.

L’edizione 2026 introduce 24 nuove aggiunte al panorama gastronomico italiano, frutto dell’attento vaglio degli ispettori Michelin, con ben 15 di queste realtà inserite a corso d’anno e ora insignite del prestigioso titolo.

La distribuzione geografica delle nuove “perle” Bib Gourmand riflette la ricchezza e la varietà del territorio italiano.

Il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna e la Toscana emergono come regioni particolarmente ricche di eccellenze in questa categoria, seguite da Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A livello nazionale, l’Emilia-Romagna e il Piemonte detengono il primato con 34 Bib Gourmand ciascuno, seguiti dalla Toscana con 26, dalla Lombardia con 23 e dal Veneto con 18, per un totale di 255 ristoranti distinti.

Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia, sottolinea come questa selezione racconti storie di cucina autentica e di forte personalità, testimonianza della passione e dell’ingegno dei cuochi italiani.

Il Bib Gourmand non è solo una questione di prezzo, ma soprattutto di qualità, creatività e capacità di creare un’esperienza memorabile per il commensale.

Tra le novità più interessanti spiccano realtà come il Granaro Al Monte a Norcia, dove la griglia sempre accesa celebra il legame con il territorio, e Al Bistrot di Pescheria a Salerno, che eleva il “pesce povero” con preparazioni fresche e innovative.

L’Osteria dello Sport a Casale Monferrato incanta con un menù che fonde sapori locali e influenze marine, mentre Azzighe – Osteria a Metà a Livorno offre una reinterpretazione contemporanea dei classici toscani.

A Parma, Brisla Trattoria invita a un viaggio tra i sapori della tradizione parmense, con piatti iconici come il culatello e i tagliolini.

L’evento di presentazione, ampiamente atteso dal settore, sarà trasmesso in diretta sui canali social di Michelin, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di scoprire le novità della guida.

Oltre ai nuovi Bib Gourmand, verranno svelati i ristoranti Stellati, le realtà inserite nella community delle Stelle Verdi (un riconoscimento per la sostenibilità e l’impegno sociale), i vincitori dei Premi Speciali che celebrano l’eccellenza dei mestieri della ristorazione e i ristoranti premiati con il Passion Dessert, un riconoscimento per l’arte della pasticceria e la capacità di concludere il pasto con dolci indimenticabili.

L’edizione 2026 promette di essere un’ulteriore celebrazione della cultura gastronomica italiana, capace di coniugare tradizione, innovazione e accessibilità.