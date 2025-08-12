HomeLibriCanapa industriale: Guida alla filiera e al futuro in Italia

Canapa industriale: Guida alla filiera e al futuro in Italia

Libri
Dalla radice alla filiera: comprendere e coltivare il futuro della canapa industriale in ItaliaL’interesse per la canapa industriale, un tempo relegata ai margini dell’agricoltura, sta rapidamente crescendo in Italia, alimentato da una combinazione di fattori economici, ambientali e tecnologici. Per affrontare la complessità di questo settore emergente, Giuseppe L’Abbate, figura chiave nella sua evoluzione legislativa e politica, presenta il volume “La coltivazione della canapa in Italia” (People Editore). Il libro si propone come una guida essenziale, non solo per gli agricoltori, ma per chiunque desideri decifrare le dinamiche di una filiera ancora in divenire.L’Abbate, forte della sua esperienza parlamentare (2013-2022) e del ruolo di sottosegretario alle Politiche Agricole, ha avuto un ruolo attivo nella promozione della Legge 242/2016, che ha segnato una svolta nel riconoscimento e nella regolamentazione della canapa industriale in Italia. La sua conoscenza approfondita del quadro normativo nazionale ed europeo consente un’analisi lucida e completa delle opportunità e delle sfide che caratterizzano il settore.Il libro non si limita a una mera esposizione delle leggi vigenti. Attraverso un approccio multidisciplinare, esplora le potenzialità della canapa in diversi ambiti: dalla produzione di materiali tessili e bioplastiche alla creazione di nuovi prodotti alimentari e cosmetici. Vengono esaminati i benefici ambientali derivanti dalla coltivazione della canapa, in particolare il suo ruolo nella rigenerazione dei suoli, nel sequestro del carbonio e nella riduzione dell’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici. Il testo affronta inoltre il tema cruciale dell’economia circolare, evidenziando come la canapa possa contribuire a creare sistemi produttivi più sostenibili e a basso impatto ambientale, minimizzando gli scarti e massimizzando il riutilizzo dei materiali.Un capitolo significativo del libro è dedicato alla controversia relativa alle infiorescenze e al CBD (cannabidiolo). L’Abbate fornisce una panoramica dettagliata della legislazione vigente e delle interpretazioni giurisprudenziali, cercando di fare chiarezza in un contesto spesso confuso e soggetto a interpretazioni divergenti. Si analizzano le implicazioni economiche e sociali legate a questa specifica area della filiera, evidenziando le opportunità di sviluppo e i rischi legati alla regolamentazione incerta.Il volume non trascura le sfide che il settore deve affrontare. L’Abbate denuncia le campagne mediatiche spesso allarmistiche e le incertezze legislative che possono frenare gli investimenti e ostacolare la crescita della filiera. Sottolinea l’importanza di contrastare la disinformazione, promuovere la ricerca scientifica e creare un quadro normativo stabile e prevedibile.”La coltivazione della canapa in Italia” si propone come uno strumento utile per i giovani imprenditori agricoli, incoraggiandoli a cogliere le opportunità offerte da questa coltura strategica per il futuro dell’agricoltura italiana. Il libro non è solo una guida tecnica, ma anche un invito a superare i pregiudizi e a investire in un modello di sviluppo più sostenibile e innovativo. Si tratta di un’analisi approfondita, un punto di riferimento indispensabile per comprendere il potenziale della canapa industriale e orientare le scelte strategiche per il futuro.

