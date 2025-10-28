Cibus Tec Forum 2025: Innovazione e Resilienza per l’Agroalimentare

Cibus Tec Forum 2025: Un crocevia di innovazione e resilienza per l’agroalimentareAlle Fiere di Parma, Cibus Tec Forum 2025 si configura come un momento cruciale per il futuro del settore alimentare, una piattaforma dinamica dove si intrecciano le più avanzate soluzioni tecnologiche, l’imperativo della sostenibilità e la costante ricerca di sicurezza e tracciabilità negli approvvigionamenti.

Organizzato da Koeln Parma Exhibitions, una partnership strategica tra Koelmesse e Fiere Parma, l’evento raccoglie un panorama diversificato di oltre 200 espositori, con una significativa presenza internazionale che riflette l’importanza del mercato globale.

La concomitanza con ‘Labotec 2025’, la fiera italiana dedicata al mondo dei laboratori e dell’analisi, amplifica ulteriormente l’offerta formativa e specialistica, creando un ecosistema integrato che abbraccia l’intero ciclo di innovazione, dalla ricerca di base al controllo qualità.

L’inaugurazione, focalizzata sul tema “Una visione europea per l’agroalimentare: sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e spinta su ricerca e innovazione”, ha delineato le sfide e le opportunità che definiscono il presente e il futuro del settore.

La discussione ha messo in luce la crescente pressione sulle risorse produttive, evidenziando l’urgenza di переосмисление dei modelli di business e l’adozione di strategie mirate alla resilienza e alla sostenibilità ambientale ed economica.

Non si tratta semplicemente di ottimizzazione dei processi, ma di una radicale переосмисление del rapporto tra produzione, consumatore e ambiente.

L’evento rappresenta un’occasione privilegiata per analizzare le implicazioni delle crescenti tensioni geopolitiche, del cambiamento climatico e delle nuove esigenze dei consumatori, che richiedono prodotti sempre più sicuri, tracciabili e rispettosi dell’ambiente.

L’attenzione si concentra sull’implementazione di tecnologie innovative come l’agricoltura di precisione, la robotica alimentare, la blockchain per la tracciabilità, e l’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione della supply chain.Parallelamente, Cibus Tec Forum celebra il quarantesimo anniversario della fiera Cibus, un traguardo significativo che testimonia l’evoluzione del settore agroalimentare italiano e la sua capacità di innovare e di competere a livello globale.

Un volume edito da Agra Editrice documenta questo percorso, offrendo uno sguardo approfondito sulle trasformazioni che hanno segnato il settore e sulle sfide che attendono il futuro.

La fiera non è solo un evento commerciale, ma un vero e proprio archivio storico e un catalizzatore per il futuro dell’agroalimentare.