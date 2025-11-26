Flos Olei: Roma celebra l’eccellenza globale dell’olio extravergine

Roma si conferma epicentro del riconoscimento olivicolo mondiale con l’attesissima edizione di Flos Olei, un evento che, dal 5 al 6 dicembre, celebra l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva proveniente da ogni angolo del pianeta.

L’appuntamento, promosso da Marco Oreggia e Laura Marinelli, rappresenta molto più di una semplice premiazione; è una vetrina globale che mette in luce la ricchezza culturale e la complessità produttiva di un settore cruciale per l’economia e la gastronomia di numerosi paesi.

Allestito nell’elegante cornice del The Westin Excelsior, il volume Flos Olei 2026 raccoglie un panorama straordinario di 500 produttori, rappresentanti di 761 oli extravergini provenienti da 57 nazioni, distribuite in ben 35 regioni olivicole (20 italiane e 15 spagnole), illustrate attraverso 92 cartografie dettagliate.

L’Italia, indiscussa potenza olivicola, si distingue con 5 aziende insignite nella prestigiosa Hall of Fame e 13 brillanti realtà al vertice della classifica “The Best In”, con un forte accento sulla Toscana e la Puglia, regioni custodi di secoli di tradizione e innovazione.

Affiancano l’Italia Spagna, Croazia, Grecia, Sudafrica e Cile, a testimonianza della crescente globalizzazione della produzione di alta qualità.

Il titolo di Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno va a un’azienda spagnola, Dominus (Andalucía), mentre Fonte di Foiano (Toscana) si aggiudica il riconoscimento di Azienda dell’Anno, consacrando ulteriormente il valore del territorio toscano.

L’elenco delle aziende entrate a far parte della Hall of Fame, vero e proprio pantheon dell’eccellenza olivicola, include nomi come Comincioli (Lombardia), Frantoio Bonamini (Veneto), Frantoio Franci (Toscana), Azienda Agraria Viola (Umbria), Americo Quattrociocchi (Lazio), Casas de Hualdo (Castilla-La Mancha), Castillo de Canena e Aceites Finca La Torre (Andalucía) e l’azienda croata Mate (Istra).

Queste realtà, accomunate da una profonda passione e da un impegno costante nella ricerca della qualità, rappresentano un modello per l’intero settore.

“Il nostro obiettivo è raccontare le storie di chi, con dedizione e ingegno, contribuisce al successo dell’olivicoltura mondiale,” afferma Marco Oreggia, ideatore e curatore della guida.

Laura Marinelli, curatrice, sottolinea l’importanza di premiare non solo l’eccellenza del prodotto finale, ma anche la coerenza e la costanza dei produttori, capaci di coniugare tradizione e innovazione.

“Vogliamo celebrare quei percorsi di ricerca e valorizzazione del territorio che, pur evolvendosi, mantengono salde le radici nel rispetto delle tecniche ancestrali e nell’attenzione all’ambiente.

” Flos Olei, in definitiva, non è solo una guida all’olio extravergine, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di un patrimonio culturale ed enogastronomico in continua evoluzione.